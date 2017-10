Contrabandist de tigãri din Mãlusteni, cercetat penal

luni, octombrie 16, 2017, 3:00

Politistii au ridicat în vederea confiscãrii peste 4.000 de tigarete detinute ilegal de un bãrbat în vârstã de 40 ani, din comuna Mãlusteni. Pe numele acestuia a fost întocmit dosar penal.

Politisti din cadrul Sectiei 5 Politie Ruralã Murgeni efectueazã cercetãri fatã de un bãrbat in varstã de 40 de ani, din comuna Mãlusteni, bãnuit de sãvarsirea infractiunii de contrabandã. În cursul sãptãmanii trecute, politistii au efectuat trei perchezitii pe raza comunei Mãlusteni, la trei imobile care apartin bãrbatului (douã locuinte si sediul magazinului administrat de acesta). În douã dintre imobile, politistii au gãsit 4.216 tigarete de proveninetã Republica Moldova, detinute ilegal de bãrbat. Tigaretele au fost ridicate in vederea confiscãrii, iar pe numele bãrbatului a fost intocmit dosar de cercetare penalã sub aspectul sãvarsirii infractiunii de contrabandã, faptã prevãzutã de art. 270 din Legea 86/2006 privind Codul Vamal. Politistii reamintesc faptul cã detinerea, colectarea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea si vanzarea bunurilor sau a mãrfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscand cã acestea provin din contrabandã sau sunt destinate sãvarsirii acesteia sunt fapte asimilate infractiunii de contrabandã, iar pedeapsa prevãzutã de Legea 86/2006 este inchisoarea de la 2 la 7 ani si interzicerea unor drepturi.