Consilierii PNL bârlãdeni, la raport

La sfârsitul sãptãmânii trecute, cei mai multi dintre consilierii locali ai PNL Bârlad, alãturi de primarul localitãtii si seful lor de partid, Dumitru Boros, si-au prezentat activitatea pe care au depus-o dupã un an de mandat, dar si obiectivele pe care si le-au propus pentru anul viitor.

Acestia au convocat o intalnire publicã, in sala micã a Cinematografului ßVictoria’ din Barlad, la care au rãspus prezent atat o parte din membrii de partid, cat si simpli cetãteni. Pe rand, fiecare ales local in parte a explicat ce anume a fãcut in ultimele 12 luni, de la nivelul comisiilor de specialitate din care fac parte, panã la initiativele legislative pe care le-au sustinut si votat in plen. Asa cum era si normal, primarul Boros a vorbit cel mai mult in fata unei sãli pline, pe care a indemnat-o sã ii adreseze intrebãri legate de problemele urbei si chiar sã facã solicitãri concrete cãtre toti consilierii locali liberali pentru initierea unor proiecte de hotãrare menite a schimba in bine viata localitãtii. Cele mai multe remarci au venit din partea oamenilor simpli prezenti in salã, care au afirmat cã incã mai sunt nemultumiti de stadiul in care sunt implementate anumite proiecte mari pentru oras (de exemplu soseaua ocolitoare sau regandirerea infrastructurii pietei centrale), propunand chiar si solutii in acest sens. ßEu stiu cã mai sunt multe lucruri de rezolvat in oras, care nu mai necesitã amanare, insã nu toate tin de noi, din pãcate. Am vrea sã facem mai mult, in fiecare zi, dar atributiile ne sunt limitate de legile in vigoare. Problemele care au tinut de municipalitate, de aparatul Legislativ si mai ales de mine le-am gestionat de fiecare datã extrem de atent, cu sprijinul consilierilor locali, indiferent din ce tabãrã politicã sunt acestia. Faptul cã acum isi prezintã un raport de activitate succint sau mai in detaliu, asa cum doriti, demonstreazã cã nicio localitate nu poate fi condusã fãrã suportul si indrumarea directe ale cetãtenilor ei’, a spus primarul Boros.