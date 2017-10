Comuna Osesti are o sorã geamãnã, Poeni, în judetul lui Dragnea!

marți, octombrie 31, 2017, 3:00

Dumitru Buzatu, Sorin Braniste, Corneliu Bichinet si Nelu Tãtaru, presedintii partidelor care au candidati la alegerile locale partiale din Osesti. Toti s-au aflat, duminicã, în aceastã comunã, si nu au fost singuri! Spre exemplu, Nelu Tãtaru, presedintele PNL, a avut întãriri de la „centru”, deplasându-se la Osesti cu Viorel Cataramã si deputatul de Vrancea Nini Sãpunaru, presedintele Comisiei pentru Agriculturã din Camera Deputatilor. Pentru ca pelerinajul sã fie complet, Tãtaru acuzã cã, întâmplãtor sau nu, la Osesti s-au aflat, în aceeasi zi, si doi directori de institutii deconcentrate… Dar arma secretã a liberalilor nu este vreun lider de la „centru”, ci… comuna Poeni, judetul Teleorman, unde, într-o situatie identicã cu cea de la Osesti, Prefectura a emis imediat Ordinul privind constatarea încetãrii de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al unui viceprimar PMP, care a anuntat cã va candida pentru PSD.

Liberalii vasluieni au descoperit o sorã geamãnã a Osestiului, comuna Poeni, din judetul Teleorman. Acolo, viceprimarul PMP Dãnut Botescu si-a anuntat candidatura din partea PSD la alegerile partiale din data de 5 noiembrie. Ei bine, la solicitarea PNL, Prefectura Teleorman a emis imediat Ordinul privind incetarea de drept a mandatului lui Botescu, se aratã intr-un comunicat de presã al PNL Vaslui. ‘Avand in vedere intarzierea Ordinului Prefectului-Judetul Vaslui privind constatarea incetãrii de drept a mandatului domnului Didi Alexandroae si motivele pentru care domnul Eduard Popica amanã acest Ordin, vã comunicãm faptul cã, intr-o spetã similarã, Institutia Prefectului-Judetul Teleorman a emis Ordinul pentru constatarea vacantãrii unui post de consilier local in trei zile, fãrã sã caute motive de intarziere asa cum face domnul Popica (prefectul judetului Vaslui, nr.). Solicitãm incã odatã si pe aceastã cale emiterea acestui Ordin si asigurarea unor alegeri impartiale in comuna Osesti’, se aratã intr-un comunicat de presã al PNL Vaslui.

Pelerinaj politic si administrativ, la Osesti

Probabil nimeni nu stia cat de importantã este comuna Osesti pentru judetul Vaslui, in general, si pentru politicieni, in special. Faptul cã aceasta este singura comunã vasluianã in care, duminica viitoare, au loc alegeri locale partiale pentru functia de primar explicã repede interesul pe care partidele angajate in campania electoralã il aratã pentru situatia politicã tensionatã de la Osesti. O situatie cu atat mai incurcatã cu cat candidatul PNL a fugit, peste noapte, la PSD, obligandu-i pe pe liberali sã gãseascã repede un inlocuitor. Dacã ar fi doar asta, ar fi fost relativ simplu, dar, deloc intamplãtor, fostul liberal devenit pesedist era si viceprimar in functie, cu atributii de primar interimar… În sfarsit, dubla solicitare a PNL cãtre Prefecturã de a da un Ordin de constatare a incetãrii de drept a mandatului de consilier al lui Didi Alexandroae s-a lovit de un rãspuns legal, dar deloc convenabil…Însã liberalii nu disperã: ieri, au trimis o a treia adresã in acest sens… Aceasta este, pe scurt, situatia de la Osesti. Dincolo de mizã – castigarea functiei de primar -, asistãm si la o bãtãlie a orgoliilor, in aceastã comunã fiind in derulare un adevãrat pelerinaj. Spre exemplu, duminicã, in Osesti s-au aflat Dumitru Buzatu, presedintele PSD, Nelu Tãtaru, presedintele PNL, Corneliu Bichinet, presedintele PMP, si Sorin Braniste, presedintele ALDE. Cele patru formatiuni au candidati proprii la alegerile partiale din data de 5 noiembrie, asa cã prezenta liderilor la actiunile de campanie este fireascã. Nelu Tãtaru a avut si intãriri: pe teren a fost insotit de Viorel Cataramã, un cunoscut om de afaceri, si de Nini Sãpunaru, presedintele Comisiei pentru agriculturã din Camera Deputatilor, prezent, in aceeasi zi, si la conferinta de presã organizatã de conducerea PNL Vaslui. Dupã ce a mers pe drumul judetean din Osesti, Sãpunaru a spus cã le va recomanda colegilor din Vrancea sã nu se mai plangã, cã nu o duc atat de rãu… ca la Osesti/Vaslui, se intelege. În rest, liberalii au aceeasi supãrare, legatã de rãspunsul inaintat de Institutia Prefectului-Judetul Vaslui de a emite, ‘in termen de 30 de zile’, Ordinul privind constatarea incetãrii de drept inainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al lui Didi Alexandroae. Cu atat mai mult cu cat, surprizã, Alexandroae nu mai este primar interimar iar astãzi, la initiativa mai multor consilieri locali, secretarul comunei a convocat o sedintã de Consiliu Local.