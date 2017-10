Comisia Europeanã dã României dreptul de a limita vânzarea terenurilor agricole

marți, octombrie 17, 2017, 3:00

România are dreptul sã îsi protejeze terenurile agricole de speculatiile excesive de preturi si concentrarea proprietãtii. Comisia Europeanã va elabora o serie de reglementãri conform cãrora statele membre UE au dreptul sã limiteze vânzãrile de terenuri agricole. În România, actuala legislatie, una extrem de permisivã, a fãcut ca peste un milion de hectare de teren arabil sã treacã, în doar cîtiva ani, în proprietatea strãinilor. În judetul Vaslui, de la liberalizarea pietei funciare au fost înregistrate 6.732 oferte de vânzare de terenuri.

Comisia Europeanã a decis sã elaboreze o serie de orientãri menite sã ajute statele membre sã protejeze terenurile agricole de amenintãri, cum ar fi speculatiile excesive de preturi si concentrarea proprietãtii. Conform unui comunicat de presã emis de Liga Asociatiilor Producãtorilor Agricoli din Romania (LAPAR), statele membre UE au dreptul sã limiteze vanzãrile de terenuri agricole, in scopul conservãrii comunitãtilor agricole si pentru promovarea agriculturii durabile, in mod evident, cu respectarea normelor privind libera circulatie a capitalurilor. ‘Aceastã decizie a Comisiei Europene vine ca o recunoastere a eforturilor LAPAR privind vanzarea terenurilor. Sunt bine cunoscute interventiile organizatiei cu privire la acest subiect fierbinte, initiativele legislative initiate de mai bine de 4 ani care, panã la aceastã datã, au fost blocate pe motivul restrictiilor impuse de legislatia europeanã. Decizia Comisiei Europene este extrem de valoroasã pentru fermierii romani, dand posibilitatea LAPAR sã-si concretizeze eforturile depuse de atatia ani in ceea ce priveste vanzarea terenurilor agricole in Romaniaî, se aratã in comunicatul de presã. Prezent la Vaslui, la deschiderea Expo Zoo Agroind 2017, Laurentiu Baciu, presedintele LAPAR, a spus cã rezolvarea problemei vanzãrii terenurilor este prioritatea zero pentru sectorul agricol romanesc, in acest sens fiind continuate discutiile la Ministerul Agriculturii. De la liberalizarea pietii funciare din data 1 ianuarie 2014 si panã in prezent, la Directia pentru Agriculturã a Judetului (DAJ) Vaslui au fost inregistrate 6.732 oferte de vanzare de terenuri din extravilanul localitãtilor. Anul trecut, au fost inregistrate pe site-ul DAJ Vaslui 2.158 de cereri de vanzare, pentru o suprafatã totalã de 2.110 hectare. În cursul anului 2015, au fost inregistrate in total 2.347 oferte de vanzare a terenurilor, pentru o suprafatã de 2.485 hectare. În urma verificãrii ofertelor de vanzare, au fost emise 266 avize finale, dar si 3 avize negative, iar primãriile au emis 1.104 adeverinte pentru vanzarea liberã. La sfarsitul anului 2014, pe site-ul DAJ Vaslui erau postate 2.227 de oferte de vanzare de terenuri, fiind vizatã tranzactionarea unei suprafete de 3.855 hectare. Conform rapoartelor notariale, la nivel national, existã peste un milion de hectare de teren arabil in proprietatea strãinilor (italieni 23,4%, nemti 15,5%, arabi 10%, unguri 8,2%, spanioli 6,2%, austrieci 6,1%, danezi 4,5%, olandezi, greci, turci), precum si multinationale.