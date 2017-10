CNAS: Din 9,1 milioane asigurati, circa 440.000 au avut prescriptii pentru o boalã psihicã sau neurologicã

joi, octombrie 12, 2017, 3:00

Aproximativ 440.000 de persoane au avut prescriptii pentru o boalã psihicã sau neurologicã degenerativã din totalul de 9,1 milioane de asigurati care au beneficiat anul trecut de prescriptii medicale decontate de sistemul asigurãrilor sociale de sãnãtate.

‘Conform studiilor sociologice, tulburãrile psihice si de comportament sunt subdiagnosticate in Romania, deoarece chiar si simpla consultare a unui medic psihiatru este privitã deseori in mod negativ. Datele CNAS aratã cã din totalul de 9,1 milioane de asigurati care au beneficiat anul trecut de prescriptii medicale decontate de sistemul asigurãrilor sociale de sãnãtate doar circa 440.000 – sub 5% – au avut prescriptii pentru o boalã psihicã sau neurologicã degenerativã. Printre cele 14 programe nationale de sãnãtate curative derulate de CNAS se numãrã si cele care tintesc sãnãtatea mintalã si anumite boli neurologice, dar si alte afectiuni care, netratate, pot avea consecinte neurologice, cum ar fi diabetul zaharat’, se aratã intr-un comunicat publicat pe site-ul CNAS cu prilejul Zilei Mondiale a Sãnãtãtii Mintale. CNAS afirmã cã a diversificat foarte mult programele nationale, a crescut nivelul finantãrii acestora. Reprezentantii Casei de sãnãtate sustin cã isi propun ca in colaborare cu profesionistii din domeniu sã perfectioneze cadrul normativ existent, in scopul incurajãrii diagnosticãrii si tratãrii cat mai timpurii a tulburãrilor psihice si de comportament. ‘Solidari cu pacientii cu afectiuni mintale, considerãm cã multe din aceste afectiuni pot fi vindecate sau tinute sub control, dacã sunt diagnosticate si tratate la timp, iar persoanele respective pot duce o viatã normalã, cu sprijinul profesionistilor din domeniu, dar si al societãtii’, sustine aceeasi sursã. Ziua Mondialã a Sãnãtãtii Mintale (10 octombrie) este dedicatã educatiei, la nivel global, in privinta tulburãrilor psihice si de comportament, precum si combaterii stigmatizãrii sociale a persoanelor cu afectiuni mintale. Potrivit statisticilor, peste 300 de milioane de persoane din intreaga lume suferã de depresie, o cauzã majorã care conduce la dizabilitãti. Totodatã, peste 260 de milioane de persoane au tulburãri anxioase. ‘Un recent studiu al Organizatiei Mondiale a Sãnãtãtii estimeazã la 1.000 miliarde USD pierderile economice la nivel global, produse prin scãderea productivitãtii din cauza depresiei si tulburãrilor anxioase’, afirmã CNAS.