Clarificãri legislative pentru contribuabilii vasluieni

Administratia Judeteanã a Finantelor Publice (AJFP) Vaslui organizeazã in ziua de joi, 19 octombrie 2017, ora 11.00, la sediul institutiei, o intalnire dedicatã contribuabililor persoane fizice si juridice. Evenimentul se va desfãsura in sala de sedinte de la etajul II si are ca principal obiectiv oferirea de clarificãri si indrumãri referitoare la stabilirea rezidentei fiscale a persoanelor fizice la plecarea din Romania si la sosirea in Romania, aplicarea regimului TVA in cazul prestãrii de servicii, Ordonanta Guvernulu nr. 23/2017 privind plata defalcatã a TVA, noutãtile legislative din domeniul fiscal. Contribuabilii interesati pot afla data, locul de desfãsurare a intalnirii si subiectele puse in dezbatere prin accesarea listei disponibile de pe site-ul www.anaf.ro/infopublice, la urmãtorul link: https://static.anaf.ro/static/ 10/Anaf/Informatii_R/intalniri.htm. Pentru particip area la intalnirile organizate la sediile unitãtilor fiscale, contribuabilii se pot programa prin intermediul formularului de contact de pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscalã. Acesta poate fi accesat la urmãtorul link: https://www.anaf.ro/asistpublic/. ‘Le recomandãm contribuabililor care doresc sã adreseze intrebãri reprezentantilor nostri sã le transmitã odatã cu solicitarea de programare’, a spus Nelu Sava, directorul AJFP Vaslui.