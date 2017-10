CJ Vaslui va finanta un proiect al Raionului Soroca, Republica Moldova

luni, octombrie 30, 2017, 3:00

În numele colaborãrii transfrontaliere si a înfrãtirii cu Raionul Soroca, CJ Vaslui va sponsoriza, cu circa 100.000 lei, concursul international „Judo nu are hotare” ce urmeazã a avea loc în capitala raionului.

La solicitarea Raionului Soroca din Republica Moldova, cu care judetul Vaslui este infrãtit, Consiliul Judetean va contribui la organizarea primei editii a unui concurs international de judo ce va avea loc in municipiul Soroca. CJ Vaslui va contribui cu 19.652 euro din totalul costurilor, de 21.836 euro, estimate pentru organizarea concursului, bani cu care, pe langã cheltuielile aferente cu transportul si cazarea sportivilor ori plata baremului arbitrilor, urmeazã a fi achizitionate atat cele 77 de saltele ce vor forma covorul de luptã ori alte echipamente sportive, dar si chimonouri si treninguri ori suveniruri pentru sportivii participanti. La aceastã competitie vor participa 20 de sportivi din raionul Soroca, 60 de sportivi din alte raioane ale Republicii Moldova, dar si 20 de sportivi vasluieni, pe diverse categorii de varstã. Trebuie spus cã infrãtirea intre judetul Vaslui dateazã din anul 2014, aceasta nefiind prima actiune comunã a celor douã entitãti administrative. Mai mult, CJ Vaslui a prevãzut incã de la inceputul anului, in bugetul pentru 2017, suma de 100.000 lei, destinatã unor astfel de actiuni transfrontaliere, iar aceasta a fost singura solicitare din acest an din partea unor raioane din Moldova cu care existã un acord de infrãtire. Aceste fonduri trebuie cheltuite panã la sfarsitul anului, nefiind posibilitatea de a fi raportate pentru anul viitor. Acesta este si motivul, alãturi de ‘crearea unei punti de colaborare transfrontalierã Romania – Republica Moldova prin practicarea mai activã a luptelor judo si promovarea valorilor acestui tip de sport ca parte esentialã a vietii, si promovarea la nivel international a imaginii celor douã tãri, la luptele judo’, asa cum se aratã in expunerea de motive a proiectului de hotãrare, pentru care CJ Vaslui a fost de acord cu solicitarea fratilor de peste Prut. Amintim cã judo reprezintã artele martiale preferate ale armatei ruse, inclusiv presedintele Putin fiind un practicant al acestui sport. În schimb, in judetul Vaslui existã un singur club afiliat la Federatia Romanã de Judo, CS Viitorul Vaslui, nefiind infiintatã nici o organizatie judeteanã de judo, si, in consecintã, nu este nominalizat nici un oras vasluian ca putand organiza competitii. Chiar si asa, hotãrarea de colaborare cu Soroca a fost votatã in unanimitate de consilierii judeteni.