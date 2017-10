CJ Vaslui, cont de executie negativ pe primele 9 luni

miercuri, octombrie 25, 2017, 3:00

Conducerea CJ Vaslui a fãcut raportul privind contul de executie a bugetului judetului pe primele nouã luni a acestui an, raport care este departe a fi imbucurãtor. Dacã incasãrile la capitolul venituri s-au fãcut intr-un ritm bun, insumand 88,18% din totalul programat pentru perioada 1 ianuarie – 30 septembrie si 71,47% din cel pentru intregul an 2017, nu acelasi lucru se poate spune despre sectiunea dezvoltare. Acolo, subventiile programate a fi atrase de la bugetul de stat, in sumã totalã de peste 49 milioane lei, nu s-au realizat decat in proportie de 16,61%, respectiv 28,13% din cele programate a fi incasate in primele 9 luni. Culmea, nici mãcar putinii bani stransi, circa 8,5 milioane lei, nu au putut fi cheltuiti, aproape 1,3 milioane lei rãmanand incã necheltuiti. Mai mult, nici in ceea ce priveste proiectele finantate cu bani europeni sau de la bugetul de stat judetul Vaslui nu stã mai bine, pentru multe dintre ele fiind deja solicitate amanãri din partea finantatorilor. Astfel, doar la capitolul transporturi, din cele 35,8 milioane lei prevãzute, s-au folosit doar 15,1 milioane lei. ‘Dacã atat s-a lucrat, atat s-a plãtit! Din patru drumuri care ar fi trebuit sã se afle in stadii avansate de reabilitare, se lucreazã numai la unul. La fel, in cazul Centrului Cultural Multifunctional Vaslui, acolo unde in acest an nu s-a lucrat mai deloc, datoritã intrãrii in insolventã a contructorului. Motivul: de cele mai multe ori, firmele care au castigat licitatiile pentru executia lucrãrilor se confruntã cu o acutã lipsã de fortã de muncã, care duce la intarzierea lucrãrilor. În alte cazuri, cum ar fi cel al drumului de la Fastaci, lucrãrile au fost mult intarziate din cauza unor probleme apãrute cu diverse avize sau autorizatii… Banii nu se pierd, dacã nu pot fi cheltuiti in acest an; se vor reporta pentru cel viitor. Din pãcate, anul viitor speram sã ne apucãm de alte lucrãri, a cãror implementare este la fel de stringentã pentru vasluieni’, a explicat Ciprian Trifan, vicepresedintele CJ Vaslui. Cat priveste fondurile externe nerambursabile necesare derulãrii a douã proiecte implementate de CJ, ‘Europe Direct’ si construirea Centrului de recuperare pentru victimele violentei in familie, in acest an nu sa reusit incasarea decat a 396 mii lei, din care s-a cheltuit doar 352 mii lei. Pe primele 9 luni ale anului, suma totalã incasatã la bugetul judetului este de putin peste 200 milioane lei, cei mai multi bani, 111 milioane, provenind din sumele incasate din TVA, iar alte 27,8 milioane lei din sume defalcate din impozitul pe venit, in timp ce de la bugetul de stat au fost acordate subventii in sumã de 56 milioane lei. Cea mai mare parte a acestor bani au avut destinatie precisã, de sustinere a unor domenii de activitate. Este cazul invãtãmantului, pentru care s-a alocat peste 28,7 milioane lei, jumãtate din acesti bani fiind destinati plãtii salariilor cadrelor didactice, sau protectiei sociale, DGASPC Vaslui si centrele medico-sociale din Bãcesti si Codãesti ‘inghitind’, in primele 9 luni ale acestui an, nu mai putin de 128,17 milioane lei. Cu toate acestea, sunt probleme in ceea ce pri – veste plata salariilor celor circa 2.600 de anga – jati ai DGASPC, institutie a cãrei buget anual a fost epuizat incã de la sfarsitul lunii august! În ceea ce priveste banii destinati functionãrii a institutiilor din subordinea CJ, sa reusit incasarea a peste 91% din suma programatã la inceputul acestui an, respectiv 92,2 milioane lei. Din acestia, s-a reusit o ‘economie’ de aproape 3 milioane lei, restul fiind cheltuiti in cea mai mare parte cu salariile personalului. Cea mai mare parte dintre bani a fost destinatã capitolului sãnãtate, doar Spitalulului Judetean de Urgentã Vaslui i s-au alocat 78,7 milioane lei, pentru plata salariilor si a diverselor cheltuieli cu bunurile si serviciile necesare desfãsurãrii in bune conditii a actului mecical la cel mai mare spital din judet. Pentru ca, panã la sfarsitul anului, sã nu aparã probleme in asigurarea banilor pentru cheltuielile de functionare a judetului sau a institutiilor din subordinea CJ, conducerea judetului sperã sã primeascã fonduri la urmãtoarea rectificare a bugetului de stat, asteptatã pentru luna noiembrie.