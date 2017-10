Cel mai bãtrân proxenet vasluian, eliberat din arest preventiv

vineri, octombrie 13, 2017, 3:00

La venerabila vârstã de 67 de ani, vasluianul Simion Trifan a fost arestat sub acuzatia de proxenetism, pentru cã, împreunã cu un complice cu 20 de ani mai tânãr, consilierul sãtesc din Poienesti Viorel Codrianu, oferea „amatorilor” serviciile a douã fete în vârstã de 14 si 17 ani, pe care le convinsese sã se prostitueze. De la arestarea sa, în luna februarie, Trifan a contestat de fiecare datã mentinerea, de cãtre Judecãtoria Vaslui, a mãsurii preventive. La sfârsitul sãptãmânii trecute însã, bãtrânul a avut noroc, fiind pus în libertate, sub control judiciar. Între timp, procesul bãtrânului proxenet continuã, urmãtorul termen de judecatã fiind chiar sãptãmâna viitoare.

La varsta de 67 de ani, vasluianul Simion Trifan, domiciliat in Poienesti, a ajuns dupã gratii pentru fapte aflate de obicei in ìarsenalulî unora mult mai tineri. Împreunã cu un prieten cu 20 de ani mai tanãr, consilierul sãtesc Viorel Codrianu a convins douã tinere, in varstã de 14, respectiv 17 ani, sã intretinã cu ei relatii sexuale. Trifan le-a agãtat pe cele douã fete pe retele de socializare, pozand in gospodar de treabã, un bunicut mai mult decat prietenos! Ulterior, vãzand disponibilitatea fetelor de a-si vinde trupul, cei doi au decis sã le ‘ajute pe cele douã fete gãsindu-le clienti, contra unor sume modice, si, dacã era cazul, punandu-le la dispozitie celor interesati chiar propriile case. Vestea a ajuns la urechile politistilor, care, dupã ce au monitorizat o perioadã activitatea infractionalã a celor doi, au decis sã ia mãsuri impreunã cu procurorii Parchetului de pe langã Judecãtoria Vaslui. ‘În perioada decembrie 2016 – februarie 2017, Trifan Simion, din municipiul Vaslui, si Codrianu Viorel, din comuna Poienesti, au inlesnit practicarea prostitutiei de cãtre douã minore din judetul Vaslui, in varstã de 17, respectiv 14 ani. Cei doi bãrbati cãutau clienti pentru cele douã tinere, obtinand astfel diferite sume de bani. De asemenea, cei doi au incercat sã determine si alte persoane de sex feminin cu situatie materialã precarã sã practice prostitutia’, se arãta in comunicatul IPJ Vaslui. La jumãtatea lunii februarie, chiar de Ziua Îndrãgostitilor, cei doi proxeneti din Poienesti au fost retinuti, ulterior, judecãtorii emitand mandat de arestare pe numele celor doi, mandat care a fost prelungit in mai multe randuri. Asta in ciuda faptului cã, de fiecare datã, Simion Trifan a cotestat fãrã succes mentinerea sa in arest. Panã la sfarsitul sãptãmanii trecute, atunci cand Judecãtoria Vaslui a decis inlocuirea mãsurii arestului preventiv cu cea a cercetãrii in libertate sub cotrol judiciar a mosului proxenet. Procurorii au contestat in zadar aceastã decizie si, pentru cã contestatia a fost respinsã de Tribunalul Vaslui, Simion Trifan a fost pus, deocamdatã, in libertate. Între timp, dosarul in care cei doi sunt acuzati de proxenetism a intrat pe masa judecãtorilor, urmãtorul termen de judecatã fiind programat la mijlocul sãptãmanii viitoare. Una dintre victime, fata mai micã, care abia a implinit 14 ani, a fost plasatã de instantã sub tutelã specialã, pentru a se evita cãderea sa in mrejele altor proxeneti de ocazie.