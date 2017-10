Cei sapte pitici erau de fapt cinci, toti hoti!

joi, octombrie 19, 2017, 3:00

Cinci minori din Murgeni sunt cercetati de politisti pentru mai multe infractiuni de furt comise pe raza localitãtii. Unul dintre acestia a fost retinut 24 de ore.

Politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei orasului Murgeni efectueazã cercetãri fatã de 5 minori cu varste intre 12 si 16 ani, domiciliati in orasul Murgeni, bãnuiti de sãvarsirea infractiunilor de furt si tentativã de furt. În noaptea de 10 spre 11 octombrie, cei cinci au sãvarsit trei infractiuni de tentativã de furt in scop de folosintã si o infractiune de furt in scop de folosintã (au sustras o masinã parcatã pe raza orasului Murgeni si au incercat sã mai sustragã alte trei masini, parcate pe raza aceleiasi localitãti). Tot in aceastã lunã, doi dintre minori, in varstã de 15 respectiv 16 ani, au sustras bunuri alimentare si tigãri (in valoare de 950 de lei) din douã magazine de pe raza orasului Murgeni. Prejudiciul a fost recuperat si restituit pãrtilor prejudiciate. De asemenea, politistii au stabilit faptul cã aceiasi minori, in luna mai a.c. au mai sustras bunuri dintr-un magazin de pe raza orasului, iar in luna iunie au incercat sã mai sustragã bunuri din alte trei magazine din localitate. Minorul in varstã de 16 ani a fost retinut 24 de ore pentru sãvarsirea a trei infractiuni de furt calificat, trei infractiuni de tentativã la furt calificat, trei infractiuni de tentativã de furt in scop de folosintã si o infractiune de furt in scop de folosintã. Ieri, a fost prezentat la Parchetul de pe langã Judecãtoria Barlad cu propunerea de dispunere a unei mãsuri preventive. Ceilalti minori sunt cercetati in stare de libertate. Politistii din cadrul Politiei orasului Murgeni au in lucru un dosar penal in care alti doi minori din orasul Murgeni, in varstã de 13, respectiv15 ani, sunt bãnuiti de comiterea infractiunii de furt in scop de folosintã si conducere unui autovehicul fãrã permis de conducere. Pe 16 octombrie, in cursul serii, cei doi au sustras un autoturism parcat pe raza orasului Murgeni. Acestia au profitat de faptul cã proprietarul masinii a lãsat masina neasiguratã, cu cheile in contact si a intrat intr-un magazin din localitate. Dupã ce au sustras masina, minorii au condus-o, pe rand, pe drumurile publice. Pe numele minorilor a fost intocmit dosar de cercetare penalã.