Ce trece în CV un (fost) liberal cu 25 de ani vechime în partid, cã «a fost amenintat» sau cã e «curvã politicã»?

marți, octombrie 17, 2017, 3:00

Supãrare si resemnare la nivelul conducerii judetene a PNL Vaslui. Supãrare, pentru cã, în prag de alegeri locale partiale pentru Primãria Osesti, liberalii au rãmas fãrã candidat, viceprimarul liberal Didi Alexandroae trecând, peste noapte, la PSD. Resemnare, pentru cã, desi conducerea PSD le-a administrat o „perversã” de zile mari, liderii PNL se limiteazã doar la constatãri de principiu. În locul lui Alexandroae, care a si fost radiat din rândul membrilor PNL si îsi va pierde functia de consilier local si mandatul de viceprimar, liberalii vor intra în alegeri cu Ioan Toderascu, asistent social în cadrul Primãriei Osesti.

Duminicã, conducerea PNL Vaslui a organizat o conferintã de presã al cãrei unic subiect a fost situatia din comuna Osesti, singura localitate din judet in care, pe 5 noiembrie, vor fi organizate alegeri locale partiale. Nelu Tãtaru, presedintele Organizatiei Judetene PNL Vaslui, a fost secondat de prim-vicepresedintele Cristi Rusu, de Dinu Irimia, presedintele PNL Osesti, si de Ioan Toderascu, solutia de candidat la primãrie identificatã de PNL dupã ce fostul candidat, viceprimarul Didi Alexandroae, a trecut, peste noapte, la PSD.

Tradare sa fie, dar s-o stim si noi!

‘Am fost trãdati pe ultima sutã de metri’, asta crede liderul liberalilor din Osesti, Dinu Irimia. Au fost trãdati, însã realitate se desprinde imediat de textul lui Caragiale, pentru cã liberalii nu au aflat asta decat dupã ce viceprimarul Didi Alexandroae nu a mai rãspuns, cateva zile, la telefon. Un comportament suspect, cu atat mai mult cu cat, in zilele dinaintea trãdãrii, fostul liberal dãduse asigurãri ferme cã este trup si suflet alãturi de partid si va intra cu toate fortele in campania electoralã pentru a castiga conducerea Primãriei comunei Osesti. ‘Ne-a spus (Didi Alexandroae, n.r.) cã a fost amenintat, cã nu va mai avea lucrãri (…). Asta e, a ales o altã cale, nu pot sã-i spun liberalã. Nu stiu dacã avem nevoie de astfel de oameni in partid’, a spus pe un ton resemnat presedintele PNL, Nelu Tãtaru, care a explicat cã, deja, Didi Alexandroae a fost radiat din registrul membrilor PNL, la propunerea Organizatiei PNL Osesti, pierzandu-si astfel calitatea de consilier local si functia de viceprimar. Ieri, PNL a sesizat si Institutia Prefectului cu privire la deciziile statutare adoptate in Biroul Permanent Judetean al PNL Vaslui, asteptandu-se Ordinul Prefectului de vacantare a locului ocupat de Didi Alexandroae in Consiliul Local al comunei Osesti.

O masina misterioasa..

Drama liberalilor capãtã accente de telenovelã dupã ce in poveste intervine o misterioasã ‘masinã de la CJ’, care, luni, 9 octombrie, in cursul dupã-amiezei, a oprit in fata Primãriei comunei Osesti. ‘Dupã aceea, Didi Alexandroae nu a mai rãspuns la telefon…’, a explicat prim-vicepresedintele PNL Cristi Rusu. Tot el a subliniat caracterul intempestiv al trãdãrii vceprimarului, care ceruse, cu doar trei zile inainte, listele cu semnãturile pentru sustinerea candidaturii sale. În ciuda declaratiilor ‘corecte politic’ pe care le-a dat in presa localã, Didi Alexandroae nu depãseste statutul de traseist politic, personajele din aceastã categorie fiind deseori identificate cu apelativul ‘curvã’. Datã fiind cotitura radicalã fãcutã de viceprimar, este posibil ca in acest caz sã nu fie vorba nici despre doctrine, nici despre partide, nici de ‘proiectele mari ale comunei mele’, ci, pur si simplu, despre supravietuire politicã. Didi Alexandroae a ales partidul care il poate ajuta sã ajungã primar, PSD in cazul de fatã. Cel mai puternic argument al acestei incadrãri? Anul inscrierii lui Didi Alexandroae in PNL, 1993.