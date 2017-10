Ce s-a scumpit de la 1 octombrie? Cam tot!

luni, octombrie 2, 2017, 3:00

Facturile la energie electricî si gaze, precum si pretul carburantilor la pompî s-au majorat, de la 1 octombrie, si vor produce un val de scumpiri în lant pentru cele mai multe produse si servicii, în special pentru alimente, toate acestea concomitent cu cresterea ratelor la banci.

În ceea ce priveste pretul energiei electrice, Autoritatea Nationalã de Reglementare in Energie (ANRE) a decis cã, de la 1 octombrie, o majorare pentru consumatorii casnici de 0,03 lei/kWh. Presedintele ANRE, Niculae Havrilet, a explicat cã aceasta inseamnã o scumpire cu 3,45 lei pe lunã pentru un consum mediu de 100 kWh. Totodatã, vicepresedintele ANRE, Emil Calotã, a anuntat cã pretul gazelor pentru consumatorii casnici va creste, in medie, cu 6% in al patrulea trimestru al anului. Comitetul de reglementare al reglementatorului nu a aprobat incã aceastã decizie, care ar urma sã fie luatã sãptãmana viitoare. În plus, Guvernul a decis majorarea accizei la carburanti cu 0,16 lei pe litru de la 15 septembrie, urmand ca o crestere similarã sã aibã loc de la 1 octombrie, asa cã ziua de duminicã a venit si cu o nouã scumpire la pompã. Pe data de 15 septembrie, cand a avut loc prima majorare a accizei, petrolistii au scumpit carburantii cu 9 bani pe litru, potrivit informatiilor obtinute de la companiile din domeniu. Însã preturile au fost modificate in sus chiar si inainte si dupã aceastã datã. Astfel cã, potrivit site-urilor companiilor petroliere, pretul celor mai ieftine sortimente de carburanti a ajuns aproape de 5 lei pe litru, dupã ce, la mijlocul lunii septembrie, era de circa 4,7 lei la motorinã si 4,8 lei la benzinã. În ceea ce priveste sortimentele premium, acestea au depãsit deja pragul de 5 lei pe litru. Problema cea mai mare este cã aceste produse – energie, gaze si carburanti – sunt folosite in masã si duc la scumpiri in lant pentru aproape toate produsele si serviciile din economie, intrucat ele influenteazã atat costurile de productie, cat si segmentul de transport si comercializare. Spre exemplu, este de asteptat ca alimentele sã se scumpeascã in final cu 5-6%, considerã Dragos Frumosu, presedintele federatiilor sindicale din industria alimentarã. ‘Dacã, pentru producãtori, toate aceste scumpiri inseamnã 2-3% in mod direct, la raft s-ar putea ca pretul sã fie cu 5-6% mai mare. Aceasta deoarece transportul influenteazã materia primã, dar costul de transport inseamnã si transportul de la producãtor la comerciant. Apoi scumpirea energiei electricã este suportatã, la fel, atat de producãtor, cat si de comerciant’, a declarat Frumosu pentru AGERPRES. El a arãtat cã produsele care se vor scumpi cel mai mult sunt carnea, produsele din carne, laptele, produsele lactate si painea. ‘Deci chiar dacã s-a mãrit salariul, omul are si cheltuieli mai mari, pentru cã dã mai mult pe energie, gaze, mancare, abonamentul de transport’, a mai arãtat Frumosu. Totodatã, ratele la bãnci ale romanilor vor creste si ele, odatã cu nivelul ROBOR, rata medie a dobanzii la care bãncile romanesti se imprumutã intre ele. Vineri, ROBOR la trei luni era pe piata interbancarã la nivelul de 1,58%, fatã de 1,46% in sedinta de joi si fatã de 0,87% la inceputul anului.