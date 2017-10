Casierii Termprod merg cu Politia Localã pentru a încasa facturile la încãlzire

marți, octombrie 31, 2017, 3:00

Locatarii din Blocul nr. 32, de pe strada Mihail Kogãlniceanu, din municipiul Vaslui, nu vor sã îsi plãteascã facturile la cãldurã. În total, rãu platnicii au restante care se ridicã la suma de 300.000 lei. Desi sunt datornici, atunci când casierii societãtii de termoficare merg sã încaseze facturile, clientii devin violenti. Ca o mãsurã de protectia, conducerea Termprod a apelat la Politia Localã Vaslui. Astfel, agentii îi escorteazã pe casierii aflati în misiune.

Casierii SC Termprod SA Vaslui au ajuns sã recupereze restantele de la clientii sistemului centralizat de incãlzire impreunã cu Politia Localã. Zona in care abonatii sunt recalcitranti si refuzã sã colaboreze cu reprezentantii societãtii de termoficare este vestitul Bloc nr. 32, de pe strada Mihail Kogãlniceanu, in apropierea Parcului Copou. Toma Tudoricã, directorul SC Termprod SA Vaslui, a spus cã la Blocul nr. 32 sunt de incasat facturi restante la incãlzire care se ridicã la suma de 300.000 lei. Blocul are douã scãri, pe care sunt aplasate 60 de camere de locuit. Datoriile acumulate provin de pe perioada ultimelor douã ierni, perioade in care clientii au primit cãldurã, dar nu au plãtit serviciile prestate de Termprod. ‘Îi rugãm pe toti cei care locuiesc in acest bloc sã vinã la noi sã plãteascã datoriile. Noi am pus acolo lista cu datornici pe usile de la intrare in cele douã scãri. Casierii nostri merg la fiecare camerã, insã unii abonati sunt violenti. Am mai avut datorii si la alte blocuri din oras, dar in respectivele cazuri oamenii au venit la noi au mai plãtit sau au fãcut reesalonãri. Aici, la acest bloc, nimeni nu vine sã plãteascã… Am apelat la Politia Localã cand mergem acolo sã cerem datoriile’, a spus Toma Tudoricã. Desi nu isi plãtesc facturile la cãldurã, atunci cand este frig, locatarii de la Blocul nr. 32 insistã si fac presiuni de tot felul la angajatii societãtii de termoficare pentru a primi cãldurã.

Cu ochii pe datorii

În pragul anotimpului rece, una din prioritãtile Termprod Vaslui este recuperarea debitelor aferente facturilor la incãlzire. Banii sunt necesari pentru plata diferitilor furnizori, cum ar fi gaze naturale, energie electricã, apã etc. Majoritatea restantelor contabilizate de abonati sunt din iarna trecutã si se ridicã, in medie, la circa 200 de lei. Sunt insã si cazuri in care proprietarii de apartamente nu si-au plãtit facturile mai multi ani la rand, iar restantele au ajuns in unele cazuri la aproximativ 5.000 de lei de apartament. Pentru recuparea banilor, societatea a emis deja 106 notificãri cãtre clientii rãu platnici. De asemenea, in ultima perioadã, au fost transmise in judecatã 150 de dosare ale unor datornici, in jur de 70 de cazuri fiind in procedurile de executare silitã. ‘Sunt oameni care poate nu au posibilitate sã achite integral datoria. Îi sfãtuiesc sã vinã la noi sã facem esalonãri de platã, deoarece avem nevoie de acei bani ca sã ne onorãm furnizorii. Cei mai multi datornici ii avem in zona Avantului si Filaturii. Fac un apel si cãtre abonatii din zonele centralelor de cvartal din zona Gãrii si Blocului nr. 311 sã vinã si sã isi achite facturile restante. Avem beneficiari ai sistemului centralizat de incãlzire care au fost actionati in instantã, iar acestia, dacã nu fac esalonãri, vor achita si cheltuielile de judecatã. E mai ieftin sã vinã la noi, pentru cã nu vor cheltui niste bani in plus’, a explicat Toma Tudoricã. SC Termpord mai are 638 de abonati, in Cartierul 13 Decembrie, Zona Gãrii, Avantului, Filaturii, blocurile ANL din Zona Industrialã, blocul de garsoniere de langã CET. În prezent, la societatea de termifocare lucreazã 16 angajati, din care trei sunt cu program scurt. De la data de 1 noiembrie 2017 vor mai fi angajate 10 persoane pe duratã determinatã, muncitori care vor asigura mentenanta sistemului centralizat de incãlzire.