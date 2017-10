Carti de identitate false, descoperite la controlul de frontiera

marți, octombrie 10, 2017, 3:00

Sambãtã, 7 octombrie, in jurul orei 21.30, in PTF Albita s-a prezentat pentru a intra in tarã, conducand un autoturism marca Opel inmatriculat in Germania, cetãteanul moldovean Vladislav I., in varstã de 24 de ani, care era insotit de un alt cetãtean moldovean. În baza unei analize de risc pe linia migratiei ilegale, politistii de frontierã au solicitat lucrãtorilor vamali efectuarea unui control amãnuntit asupra autoturismului si celor douã persoane, in urma cãruia au fost descoperite asupra lui Vladislav I. douã cãrti de identitate cu insemnele autoritãtilor romanesti, pe care erau imprimate fotografiile ambelor persoane prezente la controlul de frontierã. Cu ocazia verificãrilor specifice efectuate, politistii de frontierã au stabilit cã ambele documente sunt false. Vladislav I. a declarat cã intentiona sã ajungã in Germania si urma sã se folosesascã de documentele descoperite asupra lui in vederea ocupãrii unui loc de muncã. Pentru atingerea scopului propus, Vladislav a procurat documentele de la un conational, ale cãrui date nu le cunoaste, plãtind suma de 1.000 de euro. În cauzã, politistii de frontierã efectueazã cercetãri pe numele lui Vladislav I. sub aspectul sãvarsirii infractiunii de complicitate la fals material in inscrisuri oficiale.