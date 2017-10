Carte de identitate falsã, ascunsã în borseta unui moldovean

luni, octombrie 23, 2017, 3:00

Pe 20 octombrie, in jurul orelor 05.30, la Punctul de Trecere a Frontierei Albita s-a prezentat pentru a intra in tarã, ca pasager intr-un auto turism marca Opel inma tri culat in Republica Moldova, cetãteanul moldovean Vasile S., in varstã de 39 de ani. În baza unei analize de risc pe linia migratiei ilegale, politistii de frontierã au efectuat un control amãnuntit asupra persoanei, in urma cãruia a fost descoperitã, in borseta lui Vasile S., o carte de identitate cu insemnele auto ritãtilor romanesti, pe care era imprimatã foto grafia acestuia. Cu ocazia verificã rilor specifice efectuate, s-a stabilit cã documentul este fals total. Vasile S. a declarat cã a obtinut documentul in cauzã de la un conational din Chitinãu, pe care, evident, nu il cunoaste, contra sumei de 500 euro. Acesta a mai declarat cã intentiona sã ajungã in Germania, unde urma sã se foloseascã de cartea de identitate falsã pentru a se angaja. Politistii de frontierã efectueazã cercetãri in cauzã sub aspectul sãvarsirii infractiunii de complicitate la fals material in inscrisuri oficiale.