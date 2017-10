Cariere terminate din cauza unor butasi de vitã-de-vie

vineri, octombrie 13, 2017, 3:00

Pentru cã, în aprilie 2014, au închis ochii asupra unui transport ilegal de butasi de vitã-de-vie de origine moldoveneascã, un politist de frontierã, Chiriac Alberto-Remus, si un inspector vamal, Prepelitã Dãnut, de la Vama Albita, s-au ales cu câte doi ani de închisoare cu suspendarea executãrii pedepsei si interdictia de a-si mai exerciza profesiile. Transportul incriminat, de 12.950 de butasi, care nu avea autorizatie de intrare în tarã, a fost confiscat, prin dispozitie a judecãtorilor vasluieni.

În octombrie 2015, doi lucrãtori ai Punctului de Trecere a Frontierei Albita erau trimisi in judecatã pentru cã ar fi incercat sã faciliteze intrarea in tarã a unui transport nu de tigãri ori a altor produse de contrabandã, ci de… butasi de vie. ßLa data de 28 aprilie 2014, inculpatii Chiriac Alberto-Remus, politist de frontierã, si inspectorul vamal Prepelitã Dãnut, cu intentie, si-au incãlcat atributiile de serviciu referitoare la controlul frontierei de stat a Romaniei prin permiterea intrãrii pe teritoriul tãrii a unui autovehicul inmatriculat in Republica Moldova care continea cantitatea de 12.950 butasi de vitã-de-vie, fãrã convocarea prealabilã a specialistilor Inspectoratului de carantinã fitosanitarã vamalã Albita, (introducerea acestor produse in Romania fiind interzisã de dispozitiile cuprinse in HG nr. 563/2007)’, anuntau la acea vreme procurorii DNA. Din cate se pare, transportul respectiv fusese intors din drum, in aceeasi zi, de un alt lucrãtor vamal, pentru cã nu avea autorizatie de import. Ulterior, dupã intrarea in turã a celor doi inculpati, camionul a revenit in vamã, acolo unde inspectorul vamal Prepelitã a mimat un control asupra vehiculului, ßomitand’ apoi sã consemneze in registrul vamal detaliie privind transportul in cauzã. Dupã doi ani de procese, timp in care cei doi au fost cercetati in libertate pentru comiterea infractiunii de abuz in serviciu, Tribunalul Vaslui a dat o primã solutie in acest dosar. Politistul de frontierã Chiriac Alberto-Remus si vamesul Prepelitã Dãnut au fost condamnati fiecare la cate doi ani de inchisoare, cu suspendarea executãrii pedepsei, si efectuarea a cate 60 de zile de muncã in folosul comunitãtii, in cadrul primãriilor Husi, respectiv Iasi. În plus, cei doi vor trebui sã achite si cheltuieli de judecatã, in sumã de cate 3.000 lei fiecare. Chiar dacã au scãpat din inchisoare, cei doi isi vor pierde totusi locurile de muncã, dat fiind cã instanta a decis, pe langã pedeapsa principalã, de 2 ani de inchisoare, si o alta, complementarã, de un an, de interzicere a dreptului de a ocupa o functie care implicã exercitiul autoritãtii de stat, inclusiv a celei ocupate si de care s-au folosit pentru sãvarsirea infractiunii.