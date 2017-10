Candidatul PMP la primãria Osesti, Neculai Popitanu, puternic sustinut de deputatul Corneliu Bichinet

marți, octombrie 31, 2017, 3:00

Osestiul este iar in febrã electoralã, pe 5 noiembrie urmand a fi ales noul primar al comunei. Partidul Miscarea Popularã si-a desemnat drept candidat pe Neculai Popitanu, un pensionar MAI in varstã de 58 de ani, cunoscut in comunitate drept un gospodar serios, harnic si onest. Deputatul PMP Corneliu Bichinet il sustine pe Neculai Popitanu, din comuna Osesti, pentru a ajunge primar, si are toatã increderea cã acesta reprezintã cea mai bunã alegere pentru comunitate. ‘Remarc cã, din satul Buda, s-au inscris in cursã trei candidati, cei ai ALDE, PSD si PNL. În schimb, candidatul PMP este chiar din satul Osesti, asa cã, dacã cei din centrul comunei isi cunosc interesul, il vor vota pe domnul Neculai Popitanu. De douã sãptãmani, echipele de campanie ale PMP, impreunã cu candidatul nostru, domnul Neculai Popitanu, impart materiale electorale, se intalnesc si discutã cu cetãtenii si se strãduiesc sã-i convingã de importanta alegerii unui om gospodar in fruntea comunei. Succes, PMP, succes, Neculai Popitanu!’, a declarat deputatul PMP Corneliu Bichinet.