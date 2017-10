Calendarul olimpiadelor la Istorie si Stiinte socio-umane

marți, octombrie 17, 2017, 3:00

În prima parte a lunii decembrie vor debuta, cu fazele pe scoalã, olimpiadele scolare la Istorie si cele la Stiinte socio-umane, ale cãror faze judetene vor avea loc în luna martie, iar cele nationale, la începutul lui aprilie. Pânã atunci, profesorii sunt rugati sã trimitã propunerile de subiecte si bareme pentru faza pe scoalã.

Inspectoratul Scolar Judetean Vaslui a anuntat calendarul concursurilor si olimpiadelor scolare la disciplinele istorie si stiinte sociale pentru acest an scolar. Primii vor intra in focuri olimpicii, etapele pe scoalã urmand a se derula pe 9 decembrie, pentru Olimpiada de Stiinte socio-umane, urmatã, o sãptãmanã mai tarziu, de cea la Istorie. Etapa localã, care se va desfãsura la unitãti scolare din Vaslui, Barlad, Husi si Negresti, va avea loc pe 27 ianuarie, respectiv 17 februarie, in timp ce etapa judeteanã, programatã pentru 10 martie, respectiv 17 martie, se va desfãsura la Liceul teoretic ‘Emil Racovitã’, pentru Olimpiada de Stiinte socio-umane, respectiv Liceul ‘Stefan Procopiu’ din Vaslui. Fazele nationale, pentru care, conform rezultatelor din precedentul an scolar, sunt asteptãri mari de la elevii vasluieni, sunt programate in perioada 2 – 6 aprilie, la Iasi, pentru Olimpiada de Stiinte socio-umane, respectiv Alba Iulia – Olimpiada de Istorie. Acestea nu sunt singurele concursuri scolare la aceste discipline, incluse in calendarul MEN din acest an, si la care sunt asteptati sã participe, cu bune rezultate, elevii vasluieni. Pe 21 februarie 2018 urmeazã a avea loc faza pe scoalã a concursului ‘Democratie si Tolerantã’, a cãrui fazã judeteanã se va desfãsura pe 10 mai, la Scoala gimnazialã ‘Mihai David’ din Negresti, iar faza nationalã, la Deva, in perioada 27 – 30 iulie 2018. Pe 22 februarie se va desfãsura, la Colegiul ‘Gh. Rosca Codreanu’ din Barlad, faza judeteanã a concursului ‘Istorie si societate in dimensiune virtualã’, concurs care este lipsit in acest an de o fazã nationalã. Concursul scolar ‘Culturã si civilizatie in Romania’ are programatã etapa judeteanã pe 26 aprilie, la Liceul Tehnologic ‘Ion Mincu’ din Vaslui, iar etapa nationalã pe 3 – 5 iunie, la Deva. În luna mai se vor desfãsura etapele judetene a altor douã concursuri scolare la care elevii vasluieni au avut bune rezultate. Este vorba de ‘Memoria Holocaustului’, pe 19 mai, la Colegiul Agricol ßDimitrie Cantemir’ din Husi, si Concursul de referate si comunicãri pentru elevi, pe 24 mai, la Colegiul Economic ‘Anghel Ruginã’ din Vaslui. Etapele nationale ale acestor douã concursuri vor avea loc pe 26 – 29 iulie, la Botosani, respectiv Arad.