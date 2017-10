Calendarul fiscal al lunii octombrie

miercuri, octombrie 4, 2017, 3:00

Pe baza datelor din calendarul obligatiilor fiscale pe anul 2017, publicat de Agentia Nationala de Administrare Fiscalã (ANAF), iatã care sunt declaratiile fiscale care trebuie depuse în luna octombrie.

Din informatiile postate pe site-ul ANAF, rezultã cã, incã de la inceputul lunii octombrie trebuie depuse mai multe tipuri de formulare. 2 octombrie: – Depunerea Cererii de rambursare pentru persoanele impozabile neinregistrate in scopuri de TVA in Romania, stabilite in afara Comunitãtii – Formularul 313 – Depunerea Cererii de rambursare a taxei pe valoarea adãugatã pentru persoanele impozabile stabilite in Romania, depusã potrivit art. 302 alin. (2) din Legea 227/2015 – Formularul 318 (se depune in format electronic) – Depunerea Declaratiei informative privind livrãrile/prestãrile si achizitiile efectuate pe teritoriul national aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declaratã pentru depunerea decontului de TVA, prevãzutã la art. 322 din Legea nr. 227/2015) – Formularul 394 – Depunerea Cererii de restituire a accizelor in baza prevederilor art. 395 din Codul fiscal – Anexa nr. 27 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal 6 octombrie – Depunerea Declaratiei de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care utilizeazã trimestrul calendaristic ca perioadã fiscalã si care efectueazã o achizitie intracomunitarã taxabilã in Romania – Formularul 092 10 octombrie – Depunerea: declaratiilor: – 010 Declaratie de inregistrare fiscalã/Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitãti fãrã personalitate juridicã – Formularul 010 – 020 Declaratie de inregistrare fiscalã/Declaratie de mentiuni pentru persoane fizice romane si strãine care detin cod numeric personal – Formularul 020 – 070 Declaratie de inregistrare fiscalã/Declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice care desfãsoarã activitãti economice in mod independent sau exercitã profesii libere – Formularul 070 – formularului Notificare privind aplicarea/incetarea aplicãrii regimului special pentru agricultori – Formularul 087 16 octombrie – Depunerea Situatiei eliberãrilor pentru consum de tutun fin tãiat, destinat rulãrii in tigarete/alte tutunuri de fumat – Anexa nr. 4 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal – Depunerea Situatiei eliberãrilor pentru consum de tigarete/tigãri si tigãri de foi – Anexa nr. 3 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal – Depunerea Situatiei centralizatoare privind achizitiile/utilizãrile de produse accizabile si livrãrile de produse finite – Anexa nr. 26 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal – Depunerea Situatiei centralizatoare privind achizitiile/utilizãrile de produse accizabile si livrãrile de produse finite – Anexa nr. 26 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal – Depunerea Situatiei centralizatoare privind achizitiile si livrãrile de produse accizabile pentru luna precedentã – Anexa nr. 19 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal – Depunerea Situatiei privind operatiunile desfãsurate in antrepozitul fiscal de productie de alcool si bãuturi spirtoase pentru luna precedentã – Anexa nr. 12 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal – Depunerea Situatiei privind operatiunile desfãsurate in antrepozitul fiscal de productie de vinuri/bauturi fermentate/produse intermediare pentru luna precedentã – Anexa nr. 13 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal – Depunerea Situatiei privind operatiunile desfãsurate in antrepozitul fiscal de productie de bere pentru luna precedentã – Anexa nr. 14 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal – Depunerea Situatiei privind operatiunile desfãsurate in antrepozitul fiscal de productie tutunuri prelucrate pentru luna precedentã – Anexa nr. 15 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal – Depunerea Situatiei privind operatiunile desfãsurate in antrepozitul fiscal de productie de produse energetice pentru luna precedentã – Anexa nr. 16 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal – Depunerea Situatiei privind operatiunile desfãsurate in antrepozitul fiscal de depozitare pentru luna precedentã – Anexa nr. 17 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal – Depunerea jurnalelor pentru luna precedentã privind livrãrile de combustibil destinat utilizãrii exclusiv pentru aviatie – Anexa nr. 29 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal sau navigatie – Anexa nr. 31 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal – Depunerea jurnalelor pentru luna precedentã privind achizitiile/livrãrile de combustibil destinat utilizãrii exclusiv pentru aviatie – Anexa nr. 30 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal sau navigatie – Anexa nr. 32 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal – Depunerea Situatiei centralizatoare privind livrãrile de produse accizabile – Anexa nr. 21 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal – Depunerea Evidentei achizitionãrii, utilizãrii si returnãrii marcajelor pentru luna precedentã – Anexa nr. 42 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal 20 octombrie – Depunerea Declaratiei speciale de taxa pe valoarea adãugatã pentru trimestrul precedent (sistem VOES) 25 octombrie – Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adãugatã pentru luna precedentã – Formularul 301 – Plata impozitului retinut la sursã in luna precedentã – Depunerea Declaratiei privind obligatiile de platã la bugetul de stat – Formularul 100 – Depunerea Declaratiei privind distribuirea intre asociati a veniturilor si cheltuielilor – Formularul 104 – Depunerea Declaratiei privind obligatiile de platã a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominalã a persoanelor asigurate – Formularul 112 – Depunerea Declaratiei privind veniturile sub formã de salarii din strãinãtate obtinute de cãtre persoanele fizice care desfãsoarã activitate in Romania si de cãtre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania pentru luna precedentã – Formularul 224 – Depunerea Decontului de taxã pe valoarea adãugatã – Formularul 300 – Depunerea Declaratiei privind sumele rezultate din ajustarea/corectia ajustãrilor/ regularizarea taxei pe valoarea adãugatã – Formularul 307 – Depunerea Declaratiei privind taxa pe valoarea adãugatã colectatã datoratã de cãtre persoanele impozabile al cãror cod de inregistrare in scopuri de taxã pe valoarea adãugatã a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal – Formularul 311 – Depunerea Declaratiei recapitulative privind livrãrile/achizitiile/prestãrile intracomunitare de bunuri pentru luna precedentã – Formularul 390 VIES – Depunerea Cererii de restituire a accizelor in cazul vanzãrilor la distantã pentru trimestrul precedent – Anexa nr.39 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal – Efectuarea plãtii anticipate de 50% din impozitul pe venitul din activitãtile agricole (prima ratã) – Depunerea notificãrii pentru incetarea aplicãrii sistemului TVA la incasare – Formularul 097 – Plata contributiei de asigurãri sociale de sãnãtate aferentã primei rate – Plata taxei anuale pentru autorizatia de exploatare a jocurilor de noroc (sumele care rezultã din aplicarea procentelor prevãzute in anexã la veniturile estimate de operatorul economic, dar nu mai putin decat taxa anualã minimalã – panã la data de 25 inclusiv a lunii urmãtoare celei in care documentatia a fost aprobatã; in cazul in care, in cursul anului de autorizare, incasãrile efective depãsesc incasãrile estimate prin documentatia prezentatã la data autorizãrii, taxa se va recalcula prin aplicarea cotei procentuale asupra incasãrilor efective cumulate de la inceputul perioadei de autorizare. Recalcularea se va efectua lunar, incepand cu prima lunã in care se inregistreazã depãsirea rezultatelor estimate. Încasãrile efective cumulate si taxa plãtitã de la inceputul perioadei de autorizare panã la finele lunii precedente celei pentru care se face regularizarea se va declara si plãti panã la data de 25 a lunii urmãtoare) 30 octombrie – Depunerea Declaratiei informative privind livrãrile/prestãrile si achizitiile efectuate pe teritoriul national aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc.; perioada de raportare este cea declaratã pentru depunerea decontului de TVA, prevãzutã la art. 322 din Legea nr. 227/2015) – Formularul 394 31 octombrie – Depunerea Cererii de restituire a accizelor in baza prevederilor art. 395 din Codul fiscal – Anexa nr. 27 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal.