Bârladul are un transport public… total iesit din comun

vineri, octombrie 27, 2017, 3:00

Dupã zeci de minute de discutii si analize între consilierii locali bârlãdeni, pe de o parte, si reprezentantii operatortului unic de transport public local, de cealaltã, s-a decis majorarea de la 1 leu la 1,30 de lei a pretului biletului valabil pentru o cãlãtorie.

Solicitarea SC Vertrantis SRL Barlad a fost adusã in atentia Consiliului Local (CL) Barlad in sedinta ordinarã din data de 25 octombrie. În baza unor memorii justificative, reprezentantii societãtii au instiintat Legislativul cã, in baza unor calcule fãcute in evidentele contabile proprii, a reiesit cã un tarif corect, raportat la actualele conditii economice, al pretului pentru o cãlãtorie ar fi de 1,56 lei, in loc de 1 leu, cat este in prezent. Numai cã, specialistii primãriei, ca de altfel si consilierii locali membri ai comisiei de specialitate in care s-a analizat solicitarea Vertrantis, si-au fãcut si ei lectiile si au stabilit altceva: pretul real al biletului ar trebui sã fie cuprins intre 1,18 lei (conform economistilor comisiei CL) si 1,33 lei (conform economistilor primãriei). Reprezentantii societãtii de transport au continuat, insã, cu argumentele aduse in favoarea propriei calculatii, numai cã nu prea au avut succes, mai ales cã doi consilieri locali din partea PSD, in spetã Dorin Apostu si Sorinel Rãducanu au punctat decisiv. ‘La modul cel mai serios, eu am mare incredere in Compartimentul Economic al primãriei, condus de doamna contabil-sef Mariana Nitã. Asa cã, nefiind economist, nu pot decat sã inclin sã cred cã toate calculele dumneaei sunt cat se poate de corecte. Înteleg, in schimb, si dificultãtile prin care trece firma de transport. De aceea mã gandesc, mai in glumã, mai in serios, cã poate ar fi bine sã cãdem la mijloc si sã fim de acord cu 1,4 lei pe bilet (rasete din salã, n.r.)’, a spus Rãducanu. De partea cealaltã, Dorin Apostu s-a arãtat de neinduplecat, afirmand cã, fiind economist de profesie, s-a aplecat cu mare atentie asupra calculelor si a constatat cã, de fapt, formulele matematice aplicate in baza documentelor contabile ale transportatorului au dus la rezultatul de 1,18 lei/cãlãtorie. ‘Este pretul care a reiesit din calculelor noastre, in baza documentelor primite de la societate, dar incomplete. De acea, incã din comisie, am depus un amendament si chiar am solicitat in scris lãmuriri suplimentare, in privinta a douã aspecte bine conturate. Asta pentru a ne edifica de unde este diferenta intre rezultatul la care am ajuns noi si cel la care au ajuns cei de la Vertrantis. Pentru cã nu le-am primit, la vot eu o sã imi mentin pozitia exprimatã in comisii si o sã votez impotrivã’, a spus Apostu. În cele din urmã, consilierilor li sa propus spre avizare varianta de pret la care a ajuns contabilitatea primãriei, in spetã cea de 1,30 lei/cãlãtorie. Dupã mai bine de 30 de minute de la inceperea dezbaterilor pe acest proiect, votul final a arãtat astfel: 19 voturi ‘pentru’ si unul impotrivã. Acest lucru inseamnã cã, imediat ce hotãrarea va primi si viza de legalitate de la Prefecturã, operatorul de transport va majora si tarifele de cãlãtorie, respectiv dupã data de 1 noiembrie. Mai trebuie spus cã, desi avea dubii serioase cã solicitarea ii va fi aprobatã, transportatorul a primit totusi cu bucurie decizia Legislativului local, chiar dacã nu a obtinut acordul pentru a practica exact pretul solicitat pentru cãlãtorii cu transportul public in comun.