Avalansã de cereri pentru recalcularea pensiilor

În primele nouã luni ale acestui an, 2.605 pensionari au depus cereri de recalculare a pensiei la Casa Judeteanã de Pensii (CJP) Vaslui. În prima jumãtate a acestui an, Guvernul a aprobat normele metodologice ale Legii 192/2015 privind modificarea legislatiei in sistemul unitar de pensii publice. Actul normativ vizeazã aplicarea unitarã si echitabilã a prevederilor legale referitoare la pensionarii sistemului public de pensii, care au desfãsurat activitãti in locuri de muncã incadrate in grupa I si/sau grupa a II-a, ori in conditii deosebite si/sau conditii speciale de muncã. Este vorba despre pensionarii sistemului ale cãror drepturi de pensie au fost stabilite potrivit legislatiei anterioare datei de 1 ianuarie 2011, care au desfãsurat activitãti in locuri de muncã incadrate in grupe si care nu au beneficiat de majorarea punctajelor anuale. Drepturile de pensie recalculate se plãtesc in etape, astfel: in luna iulie 2017, in cazul persoanelor ale cãror drepturi de pensie s-au deschis in perioada 1990 – 31 martie 2001 inclusiv si in luna decembrie 2017, in cazul persoanelor ale cãror drepturi de pensie s-au deschis in perioada 1 aprilie 2001 – 31 decembrie 2010 inclusiv.