Au început înscrierile pentru Loteria Vizelor 2019

Înregistrarea electronicã în Programul Diversity Visa al Statelor Unite a început marti, la ora 19.00 (ora României), si se încheie pe 7 noiembrie, la ora 19.00.

Pentru a participa in programul din acest an, cei interesati trebuie sã acceseze pagina de internet a Departamentului de Stat www.dvlottery.state.gov in cursul perioadei de inregistrare. Acolo vor gãsi formularul de participare (E-DV) si informatiile complete pentru a trimite cererea de inregistrare. Departamentul de Stat acceptã cereri de inregistrare numai pe pagina de internet E-DV. Este foarte important ca participantii la program sã isi tipãreascã pagina de confirmare generatã online si sã o pãstreze panã la data de 30 septembrie 2019. Dacã cererea a fost selectionatã, doar cu numãrul unic de confirmare se poate verifica dacã o cerere de participare a fost selectionatã si se pot obtine informatii despre solicitarea de vizã si despre programarea la interviu. Ambasada SUA adaugã cã participantii nu trebuie sã permitã altor persoane sã le retinã pagina de confirmare, ci sã si-o pãstreze ei insisi, astfel incat sã poatã verifica independent situatia cererii lor de participare. Participantii trebuie sã trimitã o fotografie recentã, din ultimele sase luni, in care nu poartã ochelari. Cererile de participare insotite de fotografii care au mai fost trimise in programe anterioare vor fi descalificate. Începand cu data de 1 mai 2018, participantii la programul DV-2019 vor putea folosi numãrul lor de confirmare pentru a verifica online pe Entrant Status Check la adresa de internet www.dvlottery.state. govdacã cererea lor a fost selectionatã. Pe pagina Entrant Status Check participantii selectionati vor fi informati despre modalitatea de a solicita vize de imigrare DV pentru ei si membrii de familie eligibili. Departamentul de Stat nu foloseste posta electronicã (email) pentru a-i instiinta pe participanti cã au fost selectionati pentru programul Diversity Visa. Informatia este disponibilã numai pe Entrant Status Check, aratã sursa citatã. Ambasada ii previne pe cei interesati cã Departamentul de Stat nu va trimite o notificare cã un participant a cistigat Loteria Vizelor si nu va cere bani prin Western Union. ßFolositi numai Entrant Status Check (Verificarea Statutului Înregistrãrii) la www.dvlottery.state.gov pentru a verifica dacã ati fost selectionati’, precizeazã misiunea diplomaticã de la Bucuresti. În total, 50.000 de participanti vor fi selectionati aleatoriu, iar incepand cu 1 mai 2018 participantii vor putea folosi numerele unice de confirmare pentru a verifica dacã au cistigat, pe pagina de internet Entrant Status Check (Verificarea Statutului Înregistrãrii) la www.dvlottery.state.gov. Însã, nu toti cei selectionati vor solicita o vizã sau se vor califica pentru obtinerea ei, asadar numãrul de selectionati va fi mai mare. De aceea, cei inscrisi trebuie sã pãstreze numãrul de confirmare panã in ultima zi a programului DV-2019, adicã 30 septembrie 2019, precizeazã Ambasada SUA la Bucuresti.