Aquavas Vaslui a preluat investitii de 230.484 lei

Consiliul Local (CL) Vaslui a aprobat, in sedinta de joia trecutã, preluarea lucrãrilor executate in patrimoniul public a municipiului si transmiterea acestora in administrare cãtre SC Aquavas SA. Prin adresa nr. 616/2017, operatorul de apã si canal solicitã preluarea lucrãrilor executate din cota de dezvoltare, pe domeniul public, amortizate integral si introducerea acestora ca anexã la contractul de delegare a serviciului de alimentare cu apã si de canalizare a municipiului Vaslui. Predarea – primirea lucrãrilor se va face in baza unui protocol incheiat intre reprezentatii municipalitãtii si ai Aquavas Vaslui. Lucrãrile au fost executate si finantate din cota de dezvoltare, de cãtre concesionarul serviciilor publice de alimentare cu apã si canalizare SC Aquavas SA Vaslui. Bunurile au o valoare de 230.484 lei si cuprind contorizãri, extinderi de bransamente, cãmine, ce sunt functionale actualmente in reteaua publicã de distributie a serviciului concesionat. ‘Avand in vedere faptul cã bunurile respective reprezintã parte integrantã a retelei publice de distributie a apei si canalizãrii, in conformitate cu legislatia in vigoare si a contractului de concesiune a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apã si canalizare, acestea apartin municipiului Vaslui’, se aratã in raportul la proiectul de hotãrare. Practic, bunurile vor fi inregistrate in patrimoniul public al municipiului Vaslui, respectandu-se prevederile contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apã si de canalizare, dupã care vor fi inregistrate in contabilitatea sinteticã a operatorului.