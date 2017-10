Apel emotionant al presedintelui PNL Vaslui, dr. Nelu Tãtaru: DONEAZA!

miercuri, octombrie 4, 2017, 3:00

Sunt foarte multe lucruri importante de evidentiat in aceastã perioadã, in care deciziile haotice ale Guvernului Tudose incep sã se rãsfrangã si asupra vasluienilor, care ba sunt ‘amenintati’ cu TVA-ul defalcat, dacã sunt angajatori, ba trebuie sã se pregãteascã pentru povara transferului intregii responsabilitãti a sistemului de securitate socialã, dacã sunt angajati, insã eu cred cã aceastã sãptãmanã trebuie sã fie la Vaslui o sãptãmanã rezervatã exclusiv temei care aduce in atentia publicã DONAREA DE SANGE. S-au agravat lucrurile si avem nevoie sã fim solidari. Apelul insistent din ultima perioadã al Centrului de Transfuzii Barlad, fãcut cãtre posibilii donatori din judet, nu a avut din pãcate, efectul dorit si as vrea ca noi toti sã stim cã in spitalele vasluiene sunt oameni – copii, pãrinti, bunici si, in genere, apropiati ai fiecãruia dintre noi a cãror viatã depinde de acest gest pe cat de simplu, pe atat de vital: donarea de sange. În calitatea mea de medic chirurg, sunt printre cei care stiu cel mai bine ce inseamnã sã fie crizã de sange, mai ales atunci cand in fata ta este un om care TREBUIE si ARE MII DE MOTIVE SÃ TRÃIASCÃ, dar a carui viatã depinde cateodatã de o pungã, douã cu sange. Dincolo de sala de operatie, pe acel om il asteaptã cei dragi, tremurand de grijã ca totul sa fie bine. Uneori, o pungã cu sange poate face diferenta intre viatã si moarte! Dar atat timp cat existã aceastã posibilitate de a ajuta prin donare de sange, nu e drept, dacã starea fizicã ne permite, sã nu oferim sansa salvãrii unei vieti! Husenii au asigurate toate conditiile ca joi, 5 octombrie, la initiativa structurilor MAI si a reprezentantilor Episcopiei, sã doneze sange, incepand cu ora 9.00, la sediul Protopopiatului Husi, acolo unde se va afla Laboratorul Mobil al Centrului de Transfuzie Sanguinã al municipiului Iasi. Am mare incredere cã numãrul celor care vor veni va fi mai mare decat de obicei, pentru cã si criza de sange nu a fost parcã niciodatã mai acutã. Am nãdejde cã husenii, si nu numai, vor demonstra empatie si solidaritate.

Cu respect, Dr. Nelu Tãtaru

Presedintele PNL Vaslui

Tot ce trebuie sã stiti despre campania de donare de sânge de la Husi

Reamintim faptul cã, la initiativa politistilor de frontierã din judetul Vaslui, cu sprijinul Protopopiatului Episcopiei Husilor si a structurilor Ministerului Afacerilor Interne care isi desfãsoarã activitatea pe raza municipiului Husi, joi, 5 octombrie, incepand cu ora 9.00, la sediul Protopopiatului Episcopiei Husilor, din Husi, strada 1 Decembrie nr. 1, se va desfãsura o campanie umanitarã de donare de sange. Activitatea este posibilã prin prezenta la data, ora si locatia mentionate a Laboratorului mobil din cadrul Centrului de Transfuzie Sanguinã al Municipiului Iasi. Capacitatea de recoltare a acestuia este de cel putin 70 persoane. Husenii cu spirit civic sunt asteptati alãturi de personalul structurilor M.A.I. care isi desfãsoarã activitatea in municipiul Husi pentru a dona sange. Varsta potentialilor participanti la campania de donare trebuie sã fie cuprinsã intre 18-50 ani, greutatea, la bãrbatii – 65 Kg, la femei femei – 60 Kg. Persoana trebuie sã fie sãnãtoasã, fãrã antecedente de hipertensiune arterialã, anginã pectoralã, hipotensiune arterialã, diabet zaharat, sindrom febril, sã nu seafle sub tratament medicamentos, epilepsie, boli psihice, transfuzii in antecedente, neoplasm, pierderi de cunostintã, interventii chirurgicale recente. Cu 24 de ore inainte de donare nu se consumã alcool, grãsimi, iar timpul de odihnã trebuie sã fi fost de minim 8 ore. În ziua donãrii (inainte de donarea propriu-zisã), se poate consuma un ceai dulce, o cafea, covrigi, dulceatã, miere de albine. Foarte important: nu se fumeazã inainte de donare si nici dupã, minim o orã. Donatorii trebuie sã aibã asupra lor cartea de identitate sau pasaportul. În conformitate cu Ordinul Ministerului Muncii nr. 882/2013, fiecare donator primeste tichete de masã in valoare de 66,99 RON, o ‘adeverintã scutire donator’, in baza cãreia persoana respectivã va beneficia de o zi liberã la serviciu in ziua donãrii.