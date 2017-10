Angajatii DGASPC, în continuare fãrã salarii!

vineri, octombrie 20, 2017, 3:00

În cel mai bun caz, cei peste 2.600 de angajati ai DGASPC Vaslui îsi vor primi salariile aferente lunii septembrie peste douã sãptãmâni, poate chiar dupã începutul lui noiembrie, si asta numai dacã Guvernul României va aloca banii necesari în timp util pentru ca sumele sã poatã face obiectul unei rectificãri bugetare, la viitoarea sedintã a CJ Vaslui. „Am promisiunea cã, la sedinta viitoare a guvernului, cea de sãptãmâna viitoare, ni se va aloca suma necesarã acoperirii pe douã luni a salariilor personalului DGASPC, respectiv pânã la viitoarea rectificare a bugetului national”, a anuntat Dumitru Buzatu, presedintele CJ Vaslui.

Asteptatã cu mult interes, sedinta de Guvern de miercuri, in care se spera cã vor fi alocati bani pentru rezolvarea situatiei salariilor angajatilor ai DGASPC, ale cãror lefuri aferente lunii septembrie nu au fost incã plãtite, nu a adus nimic nou. Dupã ce a recunoscut cã bugetul judetului nu poate suporta, nici mãcar temporar, o asemenea cheltuialã, Dumitru Buzatu, presedintele CJ Vaslui, le dã totusi sperante celor peste 2.600 de bugetari care isi asteaptã lefurile. ‘Am promisiunea fermã cã, la sedinta viitoare a guvernului, cea de sãptãmana viitoare, ni se vor aloca banii necesari dezamorsãrii situatiei. Din cate am inteles, va fi vorba de circa 14 milioane lei, suma necesarã acoperirii pe douã luni a salariilor personalului DGASPC, care vor acoperi aceste nevoi financiare panã la viitoarea rectificare a bugetului national’, a declarat presedintele CJ Dumitru Buzatu, reintors de curand de la Bucuresti. ‘Problema a apãrut pentru cã, incã de la inceputul anului, bugetul institutiei pe 2017 a fost subdimensionat, in ciuda adreselor transmise de noi. Probabil, cineva de la minister are alte date, mai vechi, care nu mai corespund realitãtii! Chiar si fãrã majorãrile datorate intrãrii in vigoare a Legii salarizãrii, fondurile erau insuficiente pentru integul an, fapt pentru care am inaintat mai multe solicitãri cãtre guvern pentru a acoperi acest deficit. Speram sã primim ceva la rectificarea de luna trecutã, insã nu a fost asa, dar am reusit sã gãsim solutii pentru salarile pe august. Vom gãsi solutii si pentru restul perioadei! Este o situatie incomodã si normal cã existã nervozitate, insã facem tot ce putem pentru a remedia aceastã problemã si a intra in normalitate’, a explicat prese dintele Dumitru Buzatu. Chiar dacã Guvernul va aloca banii necesari la urmãtoarea sedintã, panã sã-si primeascã lefurile, angajatii de la Protectia Copilului mai trebuie sã astepte cateva zile, panã ce sumele respective vor trece prin bugetul CJ, fãcand obiectul unei rectificãri bugetare in acest sens. Cu tot cu procedurile bancare, in cel mai bun caz, banii le vor intra in conturi undeva la inceputul lunii noiembrie. Cu o conditie: Guvernul sã aloce banii!