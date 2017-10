Amenzi si avertismente pentru încãlcarea legislatiei de mediu

vineri, octombrie 6, 2017, 3:00

Garda de Mediu Vaslui a efectuat, in luna septembrie 2017, un numãr total de 102 controale in domeniul protectiei mediului. 44 dintre acestea au fost planificate la obiective inregistrate ca avand activitãti cu impact asupra mediului iar alte 58 de controale au fost neplanificate. Tn urma controa lelor efectuate, au fost aplicate 6 sanctiuni, din care 3 amenzi contraventionale, in valoare totalã de 7.000 lei, si 3 avertismente. Printre neconformitãtile care au stat la baza aplicãrii sanctiunilor contraventionale se numãrã eliminarea neconformã a deseurilor de origine animalã, abandonare in locuri nepermise a deseurilor si degradarea mediului prin depozitãri neco respunzãtoare de deseuri. Tn cadrul activitãtii de inspectie si control sau verificat depozitele de deseuri neconforme din Barlad, Husi si Negresti, (depozite inchise definitiv), stadiul implementãrii proiectelor in cadrul FEADR, identificarea agentilor economici care desfã soarã activitãti cu impact semni ficativ asupra mediului, rezol varea reclamatiilor si sesizãrilor, precum si transportul deseurilor pe raza judetului Vaslui. oTn perioada urmãtoare, vom pune acentul pe verificarea operato rilor economici care gestioneazã deseuri periculoase, controlul la utilizatorii si detinãtorii de substante care diminueaza stra tul de ozon, verificarea respec tãrii legislatiei de mediu de cãtre agentii economici cu activitate de exploatare forestierãi, a spus Cristian Laic, comisar-sef al Gãrzii de Mediu Vaslui.