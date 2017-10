«Ambulantele de la Vaslui aduc moartea în loc de salvare!»

vineri, octombrie 27, 2017, 3:00

Deputatul Daniel Olteanu reactioneazã dur ca urmare a tragediei care a zguduit recent comunitatea localã din Bãcesti, unde un bãrbat în vârstã de 41 de ani nu a mai putut fi salvat, dupã ce la apelul de urgentã a rãspuns un echipaj fãrã medic. Olteanu sustine cã este inacceptabil ca, la nivelul unui judet cu peste 400.000 locuitori, sã existe doar douã ambulante de tip C, cu medic, care sã intervinã la solicitãrile pacientilor. În cadrul unei interpelãri adresate ministrului Sãnãtãtii, Florian Bodog, si secretarului de stat din Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat, deputatul liberal a cerut dotarea de urgentã a Serviciului Judetean de Ambulantã Vaslui cu ambulante de tip C, din echipajul cãrora sã nu lipseascã medicul.

Referindu-se la cazul petrecut in satul Armãseni din comuna Bãcesti, deputatul PNL de Vaslui Daniel Olteanu atrage atentia cã astfel de evenimente tragice nu sunt singulare in judetul Vaslui, unde pacientii, desi contribuie la fondul asigurãrilor sociale de sãnãtate, nu pot beneficia nici mãcar de o ambulantã cu medic, atunci cand au nevoie. ‘Un bãrbat de 41 ani din satul Armãseni, unic intretinãtor al unei familii cu trei copii, nu a mai avut nicio sansã la viatã, in conditiile in care, din echipajul ambulantei care a rãspuns la apelul familiei, lipsea medicul. Conform relatãrilor din presa localã, reprezentantii Serviciului Judetean de Ambulantã declarã cã au fost respectate toate protocoalele de interventie. Cine rãspunde, insã, pentru piederea acestei vieti?’, ii intreabã Daniel olteanu pe oficialii guvernamentali.

Vasluiul are nevoie d e minimum cinci ambulante de tip C!

‘Existenta, la nivelul unui judet intreg, cu peste 400.000 locuitori, a doar douã ambulante de tip C, cu medic, este o situatie inacceptabilã! În acest caz, dacã ar fi existat o astfel de ambulantã in Negresti, tragedia ar fi fost, poate, evitatã. Cu sigurantã, nu este singurul vasluian care a contribuit la fondul asigurãrilor sociale de sãnãtate si care, atunci cand a avut nevoie, nu a putut beneficia de o ambulantã cu medic. Am adresat o interpelare domnului ministru al Sãnãtãtii, Florian Bodog, si domnului ministru secretar de stat Raed Arafat, in cadrul cãreia am cerut achizitia de urgentã a unor ambulante de tip C, destinate Serviciului Judetean de Ambulantã Vasui. Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentã (IGSU) va beneficia de 600 milioane euro, sumã in care este inclusã si achizitia a 250 ambulante, si sper ca, in aceste conditii, la nivelul judetului nostru sã existe minimum cinci ambulante, respectiv cate o masinã care sã deserveascã zonele adiacente oraselor Vaslui, Barlad, Negresti, Husi si Murgeni, pentru a scãdea timpii de interventie, influentati de infrastructura dezastruoasã’, a declarat Daniel Olteanu, care a subliniat, in cadrul declaratiei sale, faptul cã si starea precarã a drumurilor contribuie la pierderea de vieti omenesti, ambulantele pierzand timp pretios in drumul lor spre localitãtile in care sunt solicitate. ‘Nu putem ignora, bineinteles, starea infrastructurii, care, si in acest caz, a cauzat cresterea duratei de deplasare panã la locul solicitãrii. Este incã o dovadã a faptului cã alocarea a zero lei judetului Vaslui, pentru executia unor lucrãri de investitii ale Ministerului Transporturilor, cum s-a intamplat in 2017, poate avea drept consecintã inclusiv pierderea de vieti omenesti’, a declarat Daniel Olteanu. Nu este prima interventie publicã a deputatului Olteanu pe tema situatiei grave in care se aflã parcul auto de la Serviciul Judetean de Ambulantã Vaslui. La inceputul lunii iunie, Daniel Olteanu a avertizat, intr-o declaratie sustinutã in plenul Parlamentului, cã achizitia de ambulante in sistemul de urgentã a trebui sã reprezinte o prioritate pentru intreaga Romanie. Deputatul a semnalat atunci cã ambulantele de la Vaslui sunt adevãrate sicrie pe patru roti, intrucat, desi indeplinesc toate conditiile pentru a fi date la casare, aceste masini transportã zilnic, pe langã echipajele medicale, peste 140 de bolnavi, care nu au timp sã cantãreascã riscul la care se expun, punandu-si toate sperantele in apelul la 112.