«Am avut sentimentul cã aceste locuri si oamenii lor sunt aproape de Dumnezeu, poate mai mult ca în alte pãrti»

miercuri, octombrie 25, 2017, 3:00

Timp de aproape o orã, activitatea functionarilor din Palatul Administrativ a fost paralizatã de vizita Î.P.S. Teofan, Mitropolitul Moldovei, care l-a insotit pe noul Episcop al Husilor, P.S. Ignatie, in preluarea mandatului. Cei doi, insotiti de Protopopul Adrian Chirvase, au inceput vizita la Vaslui la Biserica ‘Sfantul Ioan Botezãtorul’, acolo unde au tinut o slujbã, dupã care au mers la Curtile Domnesti si la sediul Protopopiatului, dupã care au avut o lungã intrevedere cu sefii judetului, presedintele CJ Dumitru Buzatu si cei doi vicepresedinti, cu prefectul Eduard Popica si subprefectul Mircea Gologan. Ulterior, cele douã inalte fete bisericesti s-au infãtisat angajatilor celor douã institutii, care au umplut sala mare a Palatului Administrativ. Înainte de a rosti o scurtã rugãciune si a binecuvanta pe cei prezenti, P.S. Ignatie, Episcopul Husilor, a multumit pentru primirea fãcutã si a dat asigurãri cã doreste ca vasluienii sã vadã in el, mai presus de toate, un pãrinte: ‘Pentru mine, aceste trei zile au reprezentat o experientã foarte frumoasã, fiind pentru prima datã cand vin in judetul dumneavoastrã. În aceste zile, am avut sentimentul cã aceste locuri si oamenii lor sunt aproape de Dumnezeu, poate mai mult ca in alte pãrti. Este si o bucurie, dar si o Cruce de purtat, pentru cã nu e atat de simplu sã lucrezi cu oamenii si cu pãstorii lor, preotii din parohiile din judet. Cand intalnesti pentru prima datã pe cineva, incerci sã-l privesti fãrã vreo prejudecatã. Doresc sã vã privesc si sã mã priviti in acelasi fel, si m-as bucura sã rãmanem cu aceastã stare de curãtenie, sinceritate si smerenie. Vã asigur cã in mine veti gãsi un om care vrea sã cultive bune relatii si sã demonstreze multã responsabilitate, atat in relatia cu credinciosii, cat si cu oamenii bisericii. Cel mai mult, as dori sã descoperiti in mine, inainte de toate, un pãrinte!’, s-a adresat celor prezenti P.S. Ignatie, Episcopul Husilor. Cei doi prelati au mers si la Primãria municipiului Vaslui, acolo unde erau asteptati de primarul Vasile Pavãl si functionarii municipalitãtii. ‘Chiar dacã aceastã zonã e mai sãracã, privind inlãuntrul nostru, vedem cã sunt si lucruri de exceptie, care meritã remarcate. Printre altele, Vasluiul e judetul care dã cei mai multi cãlugãri si maici, care slujesc la mãnãstiri din toatã tara, asta in ciuda faptului cã in zonã nu sunt prea multe astfel de lãcase. E semn cã oamenii acestor locuri sunt mai smeriti, mai aplecati cãtre Dumnezeu, si mã bucur cã am reusit sã-l conving pe P.S. Ignatie sã lase diaspora si sã vinã sã pãstoreascã aceastã turmã’, le-a declarat celor prezenti Î.P.S. Teofan, Mitropolitul Moldovei.