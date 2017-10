Alegerile de la Osesti, în linie dreaptã

marți, octombrie 31, 2017, 3:00

Astãzi, la ora 12.00, la sediul Primãriei comunei Osesti, va avea loc tragerea la sorti computerizatã prin care Autoritatea Electoralã Permanentã (AEP) va desemna presedintii birourilor electorale ale sectiilor de votare constituite pentru alegerile partiale care vor avea loc duminicã 5 noiembrie, si loctiitorii acestora. Potrivit legislatiei electorale in vigoare, presedintele biroului electoral al sectiei de votare si loctiitorul acestuia sunt desemnati, pe functii, de cãtre AEP, in sedintã publicã, cel mai tarziu cu 5 zile inaintea datei alegerilor. Ei vor fi desemnati dintre persoanele inscrise in Corpul expertilor electorali, cu domiciliul sau resedinta in judetul respectiv, pe baza criteriului apropierii domiciliului sau resedintei de sediul sectiei de votare, precum si pe baza criteriului studiilor absolvite. Tragerea la sorti computerizatã va avea loc in prezenta presedintilor birourilor electorale de circumscriptie, iar rezultatele acesteia vor fi aduse la cunostintã publicã prin afisare pe site-ul AEP, www.roaep.ro, respectiv la sediile birourilor electorale de circumscriptie si pe site-urile acestora.