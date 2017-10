Agentii de mediere pentru munca zilierã

vineri, octombrie 27, 2017, 3:00

Guvernul a aprobat infiintarea agentiilor de mediere intre cererea si oferta de muncã zilierã. Aceste structuri vor fi acreditate de cãtre Agentia Nationalã pentru Ocuparea Fortei de Muncã, prin agentiile pentru ocuparea fortei de muncã judetene, care faciliteazã punerea in legãturã a beneficiarilor de lucrãri cu zilieri, in vederea stabilirii de raporturi de muncã. Agentiile de mediere au ca obiect de activitate ‘Activitãti ale agentiilor de plasare a fortei de muncã’ sau societãti cu personalitate juridicã infiintate in state membre UE. Pentru zilierii care ocupã un loc de muncã prin intermediul unei agentii de mediere, perioada in care poate lucra pentru acelasi beneficiar creste de la 90 de zile panã la maximum 180 de zile, cumulate pe durata unui an calendaristic. Agentiile de mediere nu pot percepe taxe pentru demersurile pe care le fac in vederea recrutãrii persoanelor fizice care doresc sã desfãsoare activitãti ziliere. Noile structuri de mediere vor putea beneficia de fonduri externe nerambursabile pentru formarea profesionalã a personalului propriu si pentru dezvoltarea capacitãtii administrative. Furni zorii de servicii de mediere a muncii pot presta servicii de mediere intre cererea si oferta de muncã zilierã, dacã dreptul de a presta astfel de servicii nu a fost suspendat sau retras. Conform datelor Inspectoratului Teritorial de Muncã Vaslui, in anul 2016 a fost inregistrat un numãr total de 121.006 zilieri. În prima parte a acestui an, au fost inre gis trati la Inspectia Muncii 26.195 zilieri. Cei mai multi mu ncitori lucreazã in zootehnie, la creste rea animalelor, dar si la alte activitãti din domeniul agricol.