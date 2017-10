Actiunea «Sus masina!»

miercuri, octombrie 4, 2017, 3:00

În scurt timp, municipalitatea bârlãdeanã va relua actiunea de ridicare a autoturismelor abandonate pe strãzile sau în parcãrile orasului.

Deja, primele masini abandonate de ani buni pe strãzi au si fost identificate. Numai cã, potrivit noului Regulament privind operatiunile de ridicare a autoturismelor abandonate, mai sunt cateva detalii de pus la punct panã se va trece la actiunea propriu-zisã. Si de aceastã datã operatiunea va fi condusã de cei de la Directia de Administrare a Pietelor, Parcãrilor si Cimitirelor (DAPPC) Barlad, care, in prealabil, vor trebui sã instiinteze proprietarii autoturismelor cã trebuie sã si le ia de pe spatiul public, pentru a nu rãmane fãrã ele. Apoi, dacã acestia nu se vor conforma, actiunea va incepe efectiv. Potrivit spuselor celor de la Serviciul Parcãri al directiei, au fost deja identificate zeci de autoturisme care ocupã abuziv domeniul public, in unele cazuri chiar blocand accesul pe unele strãzi sau in scãri de bloc. ‘Este o actiune care se va desfãsura conform dispozitiilor Consiliului Local, care a aprobat noul Regulament in sedinta de plen din luna septembrie. Oamenii vor fi instiintati anterior, iar acolo unde nu se va proceda in termen la eliberarea domeniului public, vom interveni noi, in colaborare cu cei de la Politia Localã. Toate autoturismele care vor fi ridicate vor fi duse intr-un loc special amenajat in acest sens, care urmeazã a fi stabilit. De aici, masinile vor putea fi recuperate de cãtre proprietari, insã numai dupã achitarea unor taxe privind transportul si durata de depozitare a autoturismelor. Trebuie sã se mai stie, in plus, cã cele fãrã stãpan sau abandonate pentru mai mult de un an pe domeniul public vor putea fi chiar valorificate de serviciul Directiei, in baza unor expertize de specialitate, prin trei modalitãti, respectiv vanzarea directã, la licitatie sau alte modalitãti prevãzute de lege’, au anuntat cei de la DAPPC Barlad. În anii trecuti, actiuni similare au mai fost puse in practicã, insã nu au avut nici pe departe succesul scontat, intrucat, din cauza unor viduri legislative, operatiunea a trebuit sistatã. La un moment dat, in curtea Centrului de Afaceri ‘Tutova’, care se aflã in administrarea DAPPC, s-au aflat maximum 15 autoturisme abandonate si ‘culese’ de pe strãzile orasului. Din aces tea, doar cateva au fost revendicate de proprietari. În prezent, s-a estimat cã numãrul total al masinilor uitate pe strãzi si in parcãri este de circa 50.