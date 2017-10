A început Sãptãmâna prevenirii criminalitãtii

marți, octombrie 3, 2017, 3:00

Politia Românã deruleazã, în perioada 2-6 octombrie, la nivel national, o nouã editie, a XIII-a, a „Sãptãmânii prevenirii criminalitãtii”. În judetul nostru, politistii Inspectoratului de Politie al Judetului Vaslui vor desfãsura activitãti preventive pentru informarea si constientizarea populatiei cu privire la problemele de naturã infractionalã si antivictimalã si a modalitãtilor de prevenire a unor fapte de naturã penalã.

Evenimentul implicã organizarea unei suite de activitãti informativ-preventive, in special in spatiul public sau cu participarea reprezentantilor mass-media, pentru diseminarea mesajelor cãtre un numãr cat mai mare de beneficiari, obiectivele fiind sensibilizarea cetãte nilor cu privire la necesitatea adop tarii unor mãsuri de autoprotectie, precum si prezentarea consecintelor ce decurg din comiterea de infrac tiuni. Activitãtile vor fi sustinute cu precãdere de cãtre structurile de prevenire a criminalitãtii, de ordine publicã si politie rutierã, dar pentru buna desfãsurare si cresterea eficientei demersurilor cu caracter preventiv, vor fi implicate si alte formatiuni ale Politiei sau institutii/ organizatii/ societãti comerciale/asociatii profe sio nale cu atributii ori preocupãri in domeniul sigurantei cetãtenilor. Luni, tematica abordatã a fost ‘Prevenirea delincventei juvenile’ (cu accent pe rãspunderea contraventionalã si penalã a minorilor, prevenirea violentei in mediul scolar si a traficului si consumului ilicit de droguri). Astãzi, politistii se vor axa pe ‘Prevenirea victimizãrii minorilor’ (cu accent pe prevenirea criminalitãtii informatice), iar maine, 4 octombrie, pe ‘Prevenirea infractiunilor contra patrimoniului’ (se vor avea in vedere tipurile/ genurile de fapte penale care au impact deosebit asupra cetãtenilor: furturile personale, furturile din locuinte, talhãriile, inselãciunile comise asupra bãtranilor comise prin metodele ‘Accidentul’, ‘Burlanul’, ‘Taca’ etc). Joi, 5 octombrie, tematica va fi ‘Prevenirea violentei in familie’ iar sambãtã, ‘Siguranta rutierã’.