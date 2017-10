A început plata avansului la subventiile agricole pe 2017

marți, octombrie 17, 2017, 3:00

Agentia de Plãti si Interventie pentru Agriculturã (APIA) a anuntat recent cuantumul stabilit pentru 2017 pentru schemele de platã pe suprafatã si bugetele alocate pentru subventiile agricole. Plãtile au început ieri, 16 octombrie, a precizat APIA.

Potrivit institutiei, in data de 28.09.2017 s-a publicat in Monitorul Oficial nr. 771 Hotãrarea de Guvern nr. 701 privind stabilirea pentru anul 2017 a cuantumului plãtii unice pe suprafatã, al plãtii redistributive si a intervalelor de suprafatã pentru care se acordã aceasta, al plãtii pentru practici agricole benefice pentru climã si mediu, al plãtii pentru tinerii fermieri, precum si plafoanele aferente ajutoarelor nationale tranz – itorii in sectorul zootehnic, pentru speciile bovine si ovine/caprine si plafonul aferent schemei de sprijin cuplat pentru speciile ovine/caprine. Cuantumurile plãtilor directe in sectorul vegetal, an de cerere 2017, sunt urmãtoarele: – Schema de platã unicã pe suprafatã (SAPS): 97,2452 euro/ha; – Schema de platã redistributivã Nivelul 1 (1-5 ha, inclusiv): 5,0 euro/ha; – Schema de platã redistributivã Nivelul 2 (peste 5 si panã la 5 ha, inclusiv): 48,3251 euro/ha; – Schema de platã pentru inverzire: 57,1745 euro/ha; – Schema de platã pentru tinerii fermieri: 24,3113 euro/ha. ‘Cuantumul minim se majoreazã panã la atingerea plafonului alocat, in baza suprafetelor determinate’, a precizat APIA. În ceea ce priveste plafoanele aferente plãtilor pentru ajutoarele nationale tranzitorii in sectorul zootehnic pentru anul de platã 2017, acestea au fost stabilite astfel: – 24.081.014 euro pentru schema decuplatã de productie, specia bovine, in sectorul lapte; – 101.200.897 de euro pentru schema decuplatã de productie, specia bovine, in sectorul carne; – 50.783.642 de euro pentru schema decuplatã de productie, speciile ovine/caprine. ‘Cuantumul ajutoarelor nationale tranzitorii in sectorul zootehnic prezentate mai sus se calculeazã prin raportarea sumelor prevãzute la cantitãtile de lapte livrate si/sau vandute direct eligibile, respectiv la efectivele de bovine sau de femele ovine/caprine eligibile’, a mai mentionat APIA. De asemenea, ‘pentru plata directã pentru schema de sprijin cuplat pentru speciile ovine/caprine s-a aprobat plafonul de 48.500.000 de euro, iar cuantumul se calculeazã prin raportarea plafonului la efectivul de animale eligibile’. APIA a mai mentionat cã incepand cu data de 16 octombrie 2017 va acorda ‘plãti in avans in cadrul tuturor schemelor de plãti’, iar incepand cu data de 1 decembrie 2017 va efectua ‘plãtile corespun – zãtoare diferentei intre cuantumul calculat si acordat in avans si plafonul financiar ar fiecãrei scheme, in conditiile indeplinirii de cãtre beneficiari a tuturor criteriilor de eligibilitate’. Potrivit APIA, ‘plãtile se acordã in limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii si Dezvoltãrii Rurale in anii 2017 si 2018 si se fac in lei, utilizand ultimul curs de schimb valutar stabilit de Banca Centralã Europeanã anterior datei de 1 octombrie 2017’. Acest curs este de 4,4993 lei/euro.