A fost aprobatã înfiintarea Avocatului Copilului

Executivul a aprobat, în ultima sa sedintã, înfiintarea Avocatului Copilului, care se va ocupa exclusiv de protectia drepturilor copilului, în cadrul Avocatului Poporului.

Membrii cabinetului au adoptat un proiect de lege care modificã si completeazã Legea nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatului Poporului si dã posibilitatea copiilor sã facã plangeri direct Avocatului Copilului. ßPanã acum, problematica drepturilor copilului era inclusã intr-un domeniu mai larg care viza copiii, familia, tinerii, pensionarii si persoanele cu handicap. Noua structurã va putea primi si solutiona plangerile individuale fãcute de copii sau de reprezentanti ai acestora fatã de institutii publice din domeniul sãnãtãtii, educatiei si protectiei speciale a copilului. Ulterior, Avocatul Copilului va verifica institutiile publice reclamate’, transmite Guvernul. De asemenea, Avocatul Copilului va avea ca atributie realizarea de studii si evaluãri privind gradul in care autoritãtile administratiei publice centrale sau locale, dar si specialistii sau persoanele fizice din Romania respectã, in fapt, drepturile copilului. Pentru functionarea Avocatului Copilului vor fi infiintate 18 noi posturi, incepand cu 1 ianuarie 2018, dintre care patru posturi in aparatul central al Avocatului Poporului si cate un post pentru fiecare birou teritorial. Persoanele respective vor instrumenta exclusiv dosarele si cazurile care vizeazã problematica drepturilor copilului. ßPrin adoptarea acestui act normativ, Guvernul respectã recomandarea de tarã fãcutã Romaniei de Comitetul ONU pentru Drepturile Copilului de la Geneva, avand in vedere cã institutia Avocatului Poporului este organizatã si functioneazã in conformitate cu Principiile de la Paris, conform cãrora statele membre sunt incurajate sã creeze sau sã consolideze institutiile nationale, cãrora sã le confere un mandat cat mai amplu posibil in promovarea si protectia drepturilor omului’, precizeazã sursa citatã.