6.344 vasluieni nu si-au ridicat drepturi sociale de aproape 1 milion de lei

luni, octombrie 30, 2017, 3:00

Nu mai putin de 6.344 vasluieni nu si-au ridicat prestatiile sociale la care au dreptul. În total, suma care a rãmas în contul Inspectiei Sociale Vaslui se ridicã la 962.824 lei. La alocatia de stat pentru copii, debitul total al celor 4.316 beneficiari este de 586.701 lei. Dacã banii nu sunt solicitati în maxim trei ani, sumele se prescriu si se transformã în venituri la bugetul de stat.

Vasluienii au tot mai multi bani de recuperat de la Agentia Judeteanã de Plãti si Inspectie Socialã (AJPIS) Vaslui. Dacã la inceputul acestui an suma era de 850.000 lei, la aceastã datã, soldul drepturilor sociale neincasate se ridicã la 962.824 lei. Sorin Prepelitã, directorul AJPIS Vaslui, a precizat cã 6.344 de vesluieni au bani de ridicat de la institutia pe care o conduce. Cele mai multe mandate postale neonorate sunt pe segmentul alocatiilor de stat, venitului minim garantat si alocatiei pentru sustinerea familiei. La alocatia de stat pentru copii, debitul contabilizat de cei 4.316 beneficiari este de 586.701 lei, la venitul minim garantat, 831 de beneficiari au de recuperat 164.630 lei, in timp ce la alocatia pentru sustinerea familiei, 1.122 beneficiari nu au ridicat suma de 156.036 lei. ‘Aceste sume care nu au fost incasate pot fi recuperate de beneficiari in baza unei cereri depuse la institutia noastrã. Documentatiile trebuie depuse intr-o perioadã maximã de trei ani de la data obtinerii dreptului respectiv. Dupã aceastã datã, sumele se prescriu si se transformã in venituri la bugetul de stat’, a spus Sorin Prepelitã. La fel ca si in anii trecuti, principalul motiv pentru care factorii postali nu au acordat prestatiile sociale este lipsa beneficiarilor de la domiciliu. În multe cazuri, persoanele asistate au plecat in strãinãtate si nu au anutat asistentii sociali din localitãtile unde locuiesc. Alte persoane singure sau familii si-au schimbat domiciliul si nu au anuntat institutia de respectiva schimbare. Pentru ca aceste sume sã intre in contul special gestionat de AJPIS Vaslui, trebuie ca trei mandate postale sã nu fie onorate. ‘Noi facem notificãri la acesti beneficiari sã vinã sã isi incaseze banii. Pot veni sã ridice banii oricand, pentru o perioadã anterioarã de un an, doi ani, maxim trei ani’, a mai spus Sorin Prepelitã.