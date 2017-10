502 tineri au pensiile de urmas suspendate

joi, octombrie 19, 2017, 3:00

Un numãr de 502 tineri din judetul Vaslui care beneficiazã de pensie de urmas au drepturile financiare suspendate. Panã la data de 10 octombrie 2017, studentii si elevii care primesc pensie de urmas si care au implinit varsta de 16 ani trebuiau sã depunã adeverinta de student sau de elev. Tinerii au obligatia sã transmitã documentul la Casa Judeteanã de Pensii (CJP) Vaslui la inceputul fiecãrui an scolar. Panã pe data de 10 octombrie 2017, trebuiau sã depunã adeverintele la CJP Vaslui un numãr total de 1.240 elevi si studenti. Tinerii care nu s-au conformat acestui termen vor avea suspendate pensiile de urmas aferente lunii octombrie. Reluarea la platã a acestora se va face in luna urmãtoare prezentãrii documentelor mentionate, cu acordarea retroactivã a drepturilor de pensie suspendate. Pensia de urmas se cuvine copiilor si sotului supravietuitor, dacã sustinãtorul decedat era pensionar sau indeplinea conditiile pentru obtinerea unei pensii. Copiii au dreptul la pensie de urmas panã la varsta de 16 ani, dacã isi continuã studiile intr-o formã de invãtãmant organizat‘ potrivit legii, panã la terminarea acestora, fãrã a depãsi varsta de 26 de ani, pe toatã durata invaliditãtii de orice grad, dacã aceasta s-a ivit in perioada in care se aflau in platã. Cuantumul pensiei de urmas se stabileste procentual din punctajul mediu anual realizat de sustinãtor, aferent pensiei de limitã de varstã sau invaliditate, dupã caz, in functie de numãrul urmasilor indreptãtiti, astfel: 50% – pentru un singur urmas, 75% – pentru doi urmasi, 100% – pentru trei sau mai multi urmasi.