Vesti si bune, si rele pentru Batistã, tartorul micilor hoti din Bârlad

vineri, septembrie 15, 2017, 3:00

Ziua de 13 a fost si cu noroc, si cu ghinion pentru un tânãr hot din Bârlad. Cu noroc, pentru cã Tribunalul Vaslui a respins cererea politistilor de revocare a eliberãrii conditionate de care se bucura Ionut Adrian Batistã, urmare a unei condamnãri de internare într-un centru educativ pe o perioadã de 3 ani. Cu ghinion, pentru cã tânãrul va rãmâne totusi în arest preventiv, dupã ce Judecãtoria Bârlad a prelungit mãsura luatã împotriva sa pentru mai multe furturi sãvârsite în ultimele luni.

La jumãtatea lunii august, politistii barlãdeni au reusit destructurarea unei periculoase grupãri infractionale, specializatã in furturile din locuinte si spatii comerciale, care, doar in acest an, avea la activ zeci de spargeri. Primul a fost retinut seful grupãrii, Ionut Radu Toma, zis Briliant, care a fost arestat preventiv pe 16 august, pentru ca, douã zile mai tarziu, politistii sã efectueze nu mai putin de 18 perchezitii la domiciliile membrilor bandei de hoti, ocazie cu care au fost descoperite o parte din bunurile furate, fiind conduse la audieri 24 de persoane. Dintre acestea, au fost retinuti patru dintre hoti, Leonard Stangaciu, Ionut Adrian Batistã, Ionut Panainte si Gioni Costache, care, sambãtã 19 august, au fost conduse in fata judecãtorilor barlãdeni cu propunere de arestare preventivã. Cu toate cã procurorii au prezentat probe din care reiesea cã cei patru sunt autorii a nu mai putin de 9 furturi din locuinte sau spatii comerciale, sãvarsite incepand cu sfarsitul lunii iunie, unele chiar si cate douã in aceeasi zi, judecãtorii au decis arestarea unei singure persoane, Leonard Stangaciu. Batistã a fost plasat in arest la domiciliu, iar Costache si Panaiante au primit doar control judiciar, lucru care i-a nemultumit pe procurori, care au contestat aceastã decizie. Ulterior, Tribunalul Vaslui a desfiintat sentinta Judecãtoriei Barlad si, admitand contestatia procurorilor, a decis arestarea preventivã si a celorlalti trei hoti. Zilele trecute, situatia s-a schimbat. Judecãtorii barlãdeni s-au arãtat neindurãtori, prelungind arestul preventiv in care sunt plasati hotii in ciuda rugãmintilor si a promisiunilor acestora cã se se vor indrepta. În aceeasi zi, magistratii Tribunalulului Vaslui au dat dovadã de blandete in cazul lui Batistã si au respins ca nefondatã sesizarea Serviciului de Probatiune Vaslui avand ca obiect revenirea asupra eliberãrii hotului din centrul educativ in care era internat in urma unei condamnãri anterioare. Concret, in 2015, tot pentru fapte asemãntoare, Ionut Adrian Batistã a fost condamnat la 3 ani de inchisoare. Pentru cã era minor, instanta a decis internarea acestuia, intr-un centru educativ pe durata execurii pedepsei. La inceputul anului, hotul a fost eliberat conditionat, si imediat s-a reapucat de rele, motiv pentru care politistii ar dori ca acesta sã-si ducã panã la capãt condamnarea. La care, eventual, s-ar adãuga o alta, pentru faptele recente.