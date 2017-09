Vertrantis a amenintat cu trei zile de „protest” matinal. Primãria i-a demonstrat cu acte cã nu poate face asta!

luni, septembrie 25, 2017, 3:00

• Dupã ce a anuntat cã va recurge la o formã de protest unicã în Bârlad, respectiv oprirea autobuzelor, timp de trei zile, dimineata, când toti localnicii si elevii circulã cu mijloacele de transport în comun, operatorul de transport public SC Vertrantis SRL a fost atentionat, ieri, de Primãrie cã o eventualã decizie de acest fel înseamnã încãlcarea cu bunã stiintã a contractului dintre pãrti. „Eu îi sfãtuiesc pe cei de la Vertrantis sã nu opreascã transportul public, pentru cã astfel se încalcã prevederile contractului. Noi întelegem cã au dificultãti financiare, dar si ei trebuie sã înteleagã cã nu îi putem ajuta atât timp nu ne prezintã toate documentele cerute de lege”, a spus primarul Dumitru Boros.

Reactia edilului-sef vine în contextul în care, vineri dimineata, transportatorul local a notificat municipalitatea cã îsi va întrerupe activitatea, începând de astãzi, timp de trei zile la rând, în intervalul orar 05.30-08.00. În acest fel, reprezentantii societãtii de transport au anuntat cã vor sã protesteze împotriva piedicilor care li se pun de la nivelul administratiei publice locale, cãreia i-a cerut în nenumãrate rânduri sã îi permitã majorarea tarifelor la cãlãtorie.

„Am spus de nenumãrate ori cã nu mai putem face fatã în conditiile actuale de pret, însã nu am fost luati în serios. Ne-am asumat prin contract faptul cã un an de zile vom circula cu tariful de un leu per bilet, însã în actualele conditii economice nu ne mai permitem asa ceva. Nu gãsim întelegere nici la nivelul primãriei, nici în Consiliul Local, cu toate cã prin contractul întocmit de concedent este scris negru pe alb cã putem umbla la tarife dupã un an calendaristic de la data preluãrii serviciului de cãtre concesionar. Prin urmare, în zilele de lui, marti si miercuri, între orele 05.30 si 08.00 autobuzlele noastre nu vor iesi pe trasee iar în acest sens „, au declarat, vineri, 22 septembrie, reprezentantii societãtii de trasport.

În fata unei decizii de o asemenea, gravitate, reactia autoritãtilor nu a întârziat. Ieri, la orele amiezii, primarul Dumitru Boros si responsabilul compartimentului de transport din primãrie, Mihai Bozianu, au convocat o conferintã de presã pentru a lãmuri pe larg conflictul dintre cele douã pãrti contractante. „Am primit si eu acea notificare si vreau sã vã spun cã am rãmas surprinsi în momentul în care am citit-o. Asta pentru cã, asa cum se stie de cãtre toatã lumea, contractul nu permite întreruperea totalã a activitãtii, nici mãcar pentru perioade scurte de timp. Singura prevedere contractualã se refera la conditiile în care s-ar putea totusi întâmpla asa ceva, respectiv în situatia în care ar fi un protest al angajatilor, nu al conducerii societãtii. Dar si atunci trebuie asigurat transportul cel putin în proportie de 20%. Însã, problema este, de fapt alta. Nu putem initia un proiect de hotãrâre pentru majorarea tarifelor la cãlãtorie atât timp cât nu sunt respectati pasii legali. Eu îi sfãtuiesc pe cei de la Vertrantis sã nu opreascã transportul public, pentru cã astfel se încalcã prevederile contractului. Noi întelegem cã au dificultãti financiare, dar si ei trebuie sã înteleagã cã nu îi putem ajuta atât timp nu ne prezintã toate documentele cerute de lege”, a spus primarul Boros.

La rândul sãu, Mihai Bozianu a detaliat si a explicat cã încã din momentul în care operatorul a solicitat majorarea tarifelor acestuia i s-au solicitat o serie de acte contabile din care sã reiasã cã s-au efectuat anumite cheltuieli cu transportul public local, numai cã ele nu au putut fi depuse.

„Avem în legislatie exact despre ce documente este vorba, însã operatorul nu le-a putut prezenta pentru cã în propria contabilitate nu are segment distinct pentru transportul public local, ci la comun cu celelalte activitãti de trasport pe care le mai efectueazã acelasi transportator. Mã refer aici la transport inter si intra judetean si asa mai departe. Deci, neexistând aceste documente justificative, cerute obligatoriu de lege pentru o nouã formulã de calcul pe care el sã se încadreze, noi nu putem face nimic. În plus, problema ajustãrii tarifelor tine de directia economicã a primãriei si de Vertrantis, pentru cã, odatã cu cresterea tarifului la cãlãtorie, chiar dacã redeventa rãmâne la fel, cresc si suventiile, obligatoriu. Iar aici sunt atributiile celor de la economic”, a declarat Mihai Bozianu.