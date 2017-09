Vasluiul, în continuare în top la BAC-ul de toamnã

joi, septembrie 7, 2017, 3:00

Rezolvarea celor 167 de contestatii depuse dupã afisarea primelor rezultate obtinute în sesiunea de toamnã a examenului de Bacalaureat 2017 a fãcut fericiti încã 6 candidati vasluieni, declarati promovati. Cu un procent de promovabilitate de 34,38%, judetul Vaslui se situeazã pe locul III la nivel national, dupã Covasna si Iasi. Procentul a fost tras putin în jos de candidatii de la frecventã redusã, din rândul cãrora, dupã ce jumãîtate dintre ei nu s-au mai prezentat, 14 din cei 19 absolventi care au sustinut probele au fost declarati respins.

Ieri, au fost afisate rezultatele finale ale sesiuni de toamnã a examenului de Bacalaureat 2017, promovabilitatea in acest an fiind cu peste 11 procente mai mare decat in sesiunea din 2016. Dupã afisarea, pe 1 septembrie, a primelor rezultate, la nivelul judetului Vaslui au fost depuse nu mai putin de 167 de contestatii cu privire la notele primite la una sau mai multe probe. Rezolvarea acestora nu a adus, pentru marea majoritate, nota minimã 6 necesarã promovãrii examenului de maturitate, doar 6 candidati reusind acest lucru, fatã de 10, cati au fost anul trecut. Fatã de alti ani, diferentele de notare nu au mai fost asa de mari, cea mai mare diferentã fiind de 0,9 puncte, in cazul lucrãrii la istorie a unui candidat. În schimb, eliminarea pragului de 0,5 puncte de la care se admitea contestatia a fãcut unii candidati fericiti, cazul unui elev pentru care cele 15 sutimi primite in urma contestatiei la limba romanã au fost suficiente pentru a obtine media 6,03, cu care a promovat Bacalaureatul. Cu un procent total de promovabilitate de 34,38%, cu peste 11% mai mare decat cel inregistrat anul trecut, judetul Vaslui se situeazã pe locul III la nivel national, dupã Covasna si Iasi, acestea trei fiind dealtfel singurele judete unde promovabilitatea a depãsit pragul de 34%. În ceea ce ii priveste pe cei 356 de candidati care nu au reusit sã promoveze acest examen, aproape o treime, 34,55%, au avut medii intre 5.00 si 5.99, astfel cã, la urmãtoarea sesiune, nu vor mai fi nevoiti sã dea toate probele, ci doar pe cele la care nu au obtinut nota minimã, avand astfel sanse mai mari sã promoveze Bac-ul. În ceea ce priveste candidatii promovati, doar unul singur, din totalul celor 187 de ‘reusiti’, a avut medie cuprinsã intre 8,00 si 8,99, cei mai multi, 157 de candidati, 83,96%, avand medii intre 6,00 si 6,99. Cele mai bune rezultate le-au avut, asa cum era si normal, liceenii care au frecventat cursurile de zi, si care reprezintã 181 din totalul de 187 celor care au promovat, la fel ca si singurul reprezentant al ‘seralului’ care s-a prezentat la examen. În ceea ce priveste absolventii cursurilor de liceu cu frecventã redusã, jumãtate dintre cei 38 initial inscrisi la examen au absentat, iar din restul, doar 5 au promovat Bacalaureatul in aceastã sesiune de toamnã. Trebuie remarcat si absenteismul masiv inregistrat la aceastã sesiune, peste 27%, 198 din cei 722 de candidati inscrisi initial preferand sã lipseascã de la una sau mai ulte probe.