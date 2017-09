Vasluiul are 400 de berbeci cu certificat de origine

vineri, septembrie 22, 2017, 3:00

Crescãtorii de ovine si caprine din judetul Vasului traverseazã o perioadã foarte bunã. În prezent, efectivele de ovine din judet sunt de 240.000 de capete, in timp ce la caprine se inregistreazã 50.000 de capete. Cãtãlin Chelmu, directorul Oficiului Judetean de Zootehnie Vaslui, a spus cã, in ultimul an, la ovine a crescut foarte mult si numãrul de reproducãtori masculi autorizati. ìAnul trecut, din cei 800 de berbeci autorizati, au fost 200 cu certificate de origine. În acest an, avem inregistrati 400 berbeci cu certificate de origine. Pe langã acesti berbeci au mai fost achizitionate si alte animale de rasã, deoarece APIA a dat termen panã la 31 august sã poatã fi achizitionati reproducãtori autorizati. Ulterior, crescãtorii de ovine merg cu adeverintele la APIA si primesc subventia care se acordã oierilorî, a explicat Cãtãlin Chelmu. Ajutorul de minimis acordat in anul trecut pentru achizitionarea de berbeci de rasã a stimulat foarte mult crescãtorii de ovine din judet. Oierii au depus la Directia pentru Agriculturã a Judetului Vaslui 51 de solicitãri pentru achizitionarea unor animale de rasã. Cererile pentru sprijinul financiar au vizat cumpãrarea a 249 de berbeci si 28 tapi. Fermierii din judet au primit un ajutor financiar in valoare totalã de 686.678 lei (622.120 lei pentru berbeci si 64.558 pentru tapi). Berbecii cumpãrati in judetul Vaslui au fost din rasele Turcanã, Merinos de Palas si Karacul. Cuantumul sprijinului financiar a fost de maximum 2.500 lei/cap berbec din rasã specializatã si maximum 2.500 lei/cap tap din rasã specializatã.