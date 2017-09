Vasluienii din privat migreazã în masã cãtre sectorul bugetar

joi, septembrie 14, 2017, 3:00

Persoanele din judetul Vaslui care sunt în cãutarea unui loc de muncã s-au reorientat cãtre sistemul bugetar. Dacã anul trecut bãtea vântul la concursurile organizate pentru ocuparea posturilor vacante, în prezent, concurenta pentru un post în sistem este «ca la medicinã».

În ultimele zile, pentru un post de consilier debutant in cadrul Serviciului Public Comunitar Local pentru Evidenta Populatiei (SPCLEP) Vaslui s-au inscris nu mai putin de 10 candidati. Majorarea salariilor din administratia publicã localã a dezmortit angajãrile si la Consiliul Judetean (CJ) Vaslui. Pentru ultimele posturi scoase la concurs, in zona tehnicã, s-au inscris cate patru candidati pentru un loc. Este vorba despre douã posturi la Directia Tehnicã, douã posturi la Directia Localã si un post la compartimentul de contabilitate. Gheorghe Ochianu, liderul Sindicatului din Consiliul Judetean (CJ) Vaslui, confirmã faptul cã, in urma cresterii salariilor, care acum sunt ìdecenteî, interesul pentru posturile scoase la concurs a crescut exponential.

Interes zero pentru angajari

Anul trecut, la zecile de locuri de muncã scoase la concurs, angajãrile in CJ Vaslui erau foarte putine. La vremea respectivã, Dumitru Buzatu, presedintele CJ Vaslui, spunea cã institutia pe care o conduce face din ce in ce mai greu noi angajãri. ‘Nu existã profesionisti pe piata muncii. Cei care existã si au pregãtirea necesarã si capacitatea de muncã sunt deja angajati. Cu foarte putine exceptii, acceptã sã se prezinte la concursurile organizate de administratia publicã localã’, preciza Dumitru Buzatu. Tocmai de aceea, posturile vacante erau scoase la concurs periodic, panã cand erau ocupate. Aceeasi problemã era si la Primãria Vaslui, care anul trecut a scos pentru a doua oarã la concurs, fãrã succes, un lot numeros de slujbe pentru functionarii publici si personal contractual. Daniel Neacsu, viceprimarul municipiului Vaslui, spunea cã, din cauza salariilor mici, la concursurile dedicate respectivelor posturi nu se prezintã aproape nimeni. ‘Au fost scoase posturi pentru debutanti si nu s-au prezentat persoane nici pentru acestea. Este nevoie de personal, deoarece multe atributii s-au mutat la primãrie. Vom mai scoate aceste posturi la concurs panã se ocupã. Cei care vin totusi in administratia localã stau putin si apoi pleacã in slujbe mai bine plãtite. În administratie te formezi foarte greu, nu se comparã cu mediul privat. Unii invatã si rezistã, unii care invatã pleacã, de aceea e greu sã formezi lucrãtori in administratie’, spunea Daniel Neacsu.