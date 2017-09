Vasluienii au prins gustul consumului

marți, septembrie 5, 2017, 3:00

Vasluienii se înscriu în trendul national de crestere a cheltuielilor pentru consum. Creditele contractate la bãncile comerciale de gospodãriile populatiei sunt tot mai mari, iar sumele alocate consumului detin o pozitie privilegiatã. În cursul lunii iulie, doar pentru consum, populatia avea împrumuturi de 555 milioane de lei.

Firmele si populatia judetului Vaslui au inceput din nou sã se imprumute la bãncile comer ciale. Potrivit ultimelor date statistice publicate de Banca Nationalã a Romaniei (BNR), in primele sapte luni ale acestui an, volumul creditelor in lei a crescut de la 1.047 milioane lei in luna ianuarie, la 1.081 lei in cursul lunii iulie. La sfarsitul lunii iulie, creditele restante contabilizate de firme si persoanele fizice erau de 131,3 milioane de lei. Sunt considerate restante creditele care, in ultima zi lucrãtoare a lunii pentru care se efectueazã raportarea, inregistrezã intarzieri la platã de cel putin o zi. O crestere semnificativã a creditãrii se inregistreazã pe segmentul gospodãriilor populatiei. De la un volum al imprumuturilor de 591,5 milioane de lei in luna ianuarie 2017, in luna iulie, creditele in monedã nationalã se cifrau la 638,9 milioane lei. Din totalul creditelor existente in gospodãriile populatiei, 406,8 milioane de lei au fost orientate cãtre consum. Creditele pentru consum includ creditele acordate gospodãriilor populatiei pentru finantarea in special a consumului personal de bunuri si servicii. De asemenea, populatia a alocat 217,9 milioane de lei pentru achizitionarea de locuinte. Creditele pentru locuinte includ creditele acordate gospodãriilor populatiei in scopul investirii in locuinte pentru utilizare proprie sau pentru inchiriere, inclusiv in scopul construirii sau in scopul renovãrii locuintelor. Acestea cuprind credite garantate cu proprietãti rezidentiale care sunt folosite in scopul achizitionãrii de locuinte, precum si alte credite pentru achizitionarea de locuinte efectuate pe baza unei garantii personale sau a altor forme de active. În ceea ce priveste creditele in valutã, in luna iulie 2017, valoarea acestora era de 409,9 milioane de lei. Creditele si disponibilitãtile / depozitele in valutã sunt exprimate in lei, la cursul de schimb anuntat de BNR in ultima zi lucrãtoare a lunii (cursul de schimb utilizat in raportãrile statistice cãtre banca centralã). Din soldul total de imprumuturi in valutã, 22,6 milioane de lei erau credite restante. Gospodãriile populatiei aveau contractate la bãnci credite in valutã de 301 milioane lei, din care 148,4 milioane lei pentru consum si 152,1 milioane de lei pentru locuinte.