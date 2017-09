Un traficant si consumator de ecstazy nu suportã gratiile!

miercuri, septembrie 13, 2017, 3:00

În luna aprilie 2015, Ionut Cristian Blejeru, membru al unei retele care vindea ecstazy si cannabis pe raza municipiilor Bârlad si Vaslui, era condamnat la o pedeapsã cu executare pentru trafic de droguri. Ulterior, în luna iulie, primea o nouã condamnare, adãugatã la pedepasa initialã, pentru mãrturie mincinoasã în favoarea unui alt membru al retelei, descoperit ulterior. Imediat ce i-a fost respinsã contestatia la aceastã condamnare, Blejeru a fãcut cerere de întrerupere a pedepsei, pe motiv cã starea de sãnãtate nu-i permite sã stea dupã gratii.

În octombrie 2014, politistii de la Crimã Organizatã au incercat prinderea in flagrant a lui Ionut Cristian Blejeru si a amicei sale, Ionela-Elena Vasiliu, in timp ce acestia incercau sã vandã unei alte persoane 5 pastile de ecstasy si 30 de grame de cannabis. Ambii au reusit, pe moment, sã fugã, desi politistii au tras sase focuri de armã asupra autoturismului in care se aflau. Au fost prinsi in apropiere de satul Bãcani, acolo unde, in locuinta lui Blejeru, procurorii au gãsit ascunse alte 80 de comprimate ecstasy si 10 grame de cannabis. Acuzat de introducere in tarã, fãrã drept, de droguri de risc si de mare risc, trafic international si intern de droguri de risc si de mare risc, Ionut-Cristian Blejeru a fost condamnat definitiv la o pedeapsã de 5 ani, 10 luni si 20 de zile de inchisoare cu executare pentru trafic de droguri, detinere si consum de droguri de mare risc. Complicea sa, Ionela-Elena Vasiliu, a fost condamnatã la 2 ani, 10 luni si 20 de zile inchisoare cu executare pentru complicitate la trafic de droguri si detinere de droguri de mare risc. Alti doi membri ai retelei, Robert Curea si Andrei-Alexandru Chihae, au fost condamnati la cate 6 luni inchisoare cu suspendare pentru detinere de droguri de mare risc in vederea consumului propriu. Dupã condamnare, procurorii DIICOT au reusit sã-l descopere si pe cel care se ocupa de introducerea in tarã a drogurilor, in persoana lui Robert Andrei Pruteanu, un cunoscut interlop barlãdean, care mai avea deja o condamnare pentru aceeasi fapte. Acesta fusese la un moment dat, in timpul anchetei, in atentia anchetatorilor, insã a fost scos din cauzã datoritã declaratiilor lui Blejeru, declaratii, care, ulterior, s-au dovedit a fi mincinoase. În acelasi dosar in care Pruteanu a fost condamnat la 2 ani si 9 luni de inchisoare pentru sãvarsirea, in stare de recidivã si in formã continuatã, a infractiunii de introducere in tarã de droguri de risc, Blejeru a primit, la randu-i, o condamnare la 10 luni de inchisoare pentru mãrturie mincinoasã, pedeapsã ce s-a adaugat integral la cea anterioarã, primitã pentru trafic de droguri. Dupã ce contestatia la aceastã sentintã a fost respinsã ca tardivã de Curtea de Apel Iasi, Ionut Cristian Blejeru s-a gandit la o altã modalitate de a scãpa de inchisoare si, in consecintã, in luna mai, a depus o cerere de intrerupere a pedepsei. Motivul: este prea bolnav pentru a suporta rigorile regimului din penitenciar. Din pãcate pentru el, solutionarea cererii sale intarzie, din motive procedurale. Prima datã, intarzierea a fost de o lunã, dupã ce cererea initialã, depusã la Judecãtoria Vaslui, a fost directionatã, in luna iunie, cãtre instanta superioarã, pe motiv de competentã in vederea solutionãrii cauzei. La Tribunal, noi intarzieri, de aceastã datã pentru cã la dosar nu existã raportul de expertizã medicolegalã, expertizã fãcutã, la cererea condamnatului, la Institutul de Medicinã Legalã Iasi. Ulterior, a urmat vacanta judecãtoreascã, pentru ca, la ultimul termen, de judecatã, zilele trecute, instanta sã constate cã, nici panã acum, respectivul raport de expertizã nu a ajuns la dosar. În consecintã, s-a decis o nouã amanare a procesului, de alte douã sãptãmani, datã panã la care actul medical prin care condamnatul Blejeru sperã sã dovedeascã cã gratiile nu fac bine stãrii sale de sãnãtate trebuie sã ajungã la instantã. Chiar si dacã raportul ii este favorabil, Blejeru tot nu are siguranta cã va fi eliberat inainte de termen, dat fiind cã procurorii ar putea cere o nouã expertizã, pe motiv cã, in 5 luni de la expertizã, starea sa de sãnãtate s-ar fi putut ameliora. În mod normal, traficantul ar putea spera la o eliberare conditionatã abia peste 2 ani, in vara anului 2019! Ionut Cristian Blejeru este fratele unui alt cunoscut traficant barlãdean de droguri, Andrei Blejeru, cel care, in 2009, a fost condamnat la 3 ani si douã luni de inchisoare pentru trafic de droguri, dupã ce s-a descoperit la locuinta acestuia o adevãratã plantatie de cannabis la ghivechi.