Un nou spectacol de teatru pus în scenã de tinerii vasluieni

vineri, septembrie 22, 2017, 3:00

Sala Studio a Casei de Culturã „Constantin Tãnase” va gãzdui, în aceastã perioadã, Zilele Teatrului Tânãr, ocazie cu care tineri vasluieni vor pune în scenã o nouã piesã de teatru, „Încerc si tot în cerc”, al cãrei scenariu este realizat pe baza propriilor experiente.

De cinci ani, Lucian Onciu, directorul CJCPCT, a demarat, impreunã cu mai multi tineri vasluieni, un proiect de promovare a teatrului in zonã, proiect concretizat in ultimii 3 ani de spectacole prezentate publicului in Sala Studio a Casei de Culturã ‘Constantin Tãnase’ din Vaslui. Puse in scenã cu ajutorul unor oameni de teatru vasluieni entuziasti, Vera Ion si regizorul Sorin Poamã, dupã scenarii scrise chiar de tinerii vasluieni cu aspiratii la actorie, dupã exepriente personale, piesele respective de teatru s-au bucurat de aprecierea spectatorilor. Nici in acest an, noua piesã, ‘Încerc si tot in cerc’, ce va fi prezentatã in premierã cu ocazia Zilelor Teatrului Tanãr, nu face exceptie de la regulã, prezentand povestea a doi tineri vasluieni provenind din medii diferite, unul de la tarã, altul de la oras, dar ambii cu dorinta de a imbrãtisa actoria. ‘Totul vine din realitatea lor, a tinerilor, din felul in care acestia privesc problematica socialã din jur si lucrurile care-i reprezintã. Scenariul, unu cu totul original, a fost realizat in atelierul nostru, ‘Scrie pentru sine’, si este o contributie colectivã a acestor tineri, mie revenindu-mi doar rolul de a aduna gandurile lor si a le canaliza intr-un tot coerent. Sunt incantat de oamenii pe care i-am gãsit aici, impreunã cu care putem inchega o trupã de teatru, si, sunt sigur, unii dintre acesti tineri vor ajunge candva sã joace pe scene importante ale teatrului romanesc’, a explicat regizorul Sorin Poamã, cel care, din pasiune, s-a alãturat incã de la inceput acestui proiect. Dealtfel, acesta este si scopul initiatorului proiectului, Lucian Onciu, acela ca, la finalizarea Centrului Cultural ‘Dimitrie Cantemir’ din Vaslui, impreunã cu tineri vasluieni talentati, sã inchege o trupã de teatru permanentã. ‘Aceasta a fost si ideea, sã incurajãm tinerii sã se descopere pe sine si sã-si exprime liber talentul de actor. Sunt sigur cã, in viitor, vom reusi sã avem o trupã de teatru formatã din artisti locali, si chiar si unii dintre cei care acum au deja o carierã in acest domeniu vor fi bucurosi sã ni se alãture in acest proiect. Publicul vasluian meritã acest lucru, iar felul in care imbrãtiseazã spectacolele prezen – tate in cadrul Festivalului de Umor ”Constantin Tãnase’, sau cu alte ocazii, dovedeste acest lucru’, a declarat Lucian Onciu. Cu aceastã ocazie, el a anuntat si perioada in care, anul viitor, va avea loc Festivalul ”Constantin Tãnase’, 30 septembrie – 7 octombrie, prec – izand cã pregãtirile sunt deja in fazã avansatã, iar rãspunsurile la invitatii primite panã acum de la trupele de teatru din tarã promit o editie aniversarã, a XXV-a, de succes.