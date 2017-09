UE investeste 51 milioane de euro în domeniul infrastructurii de gestionare a apei din judetul Vaslui

joi, septembrie 7, 2017, 3:00

Sase mari proiecte de infrastructurã în domeniul gestionãrii apei vor beneficia de investitii totale în valoare de 155 milioane de euro din Fondul de Coeziune, în scopul îmbunãtãtirii colectãrii, tratãrii si distributiei apei în întreaga tarã. Potrivit unui comunicat al Comisiei Europene, printre acestea se numãrã si proiectul în valoare de 51 de milioane de euro care vizeazã îmbunãtãtirea accesului la apã pentru 179.000 de locuitori din judetul Vaslui.

‘Politica de coeziune investeste pentru ca fiecare cetãtean sã aibã in permanentã acces la apã curatã, protejandu-se astfel, in acelasi timp, atat sãnãtatea acestora, cat si mediul inconjurãtor’, a declarat comisarul european pentru politicã regionalã, Corina Cretu. Cele sase proiecte cuprind: 18 milioane de euro pentru, printre altele, constructia si renovarea a 18 puturi de adancime si a trei statii de tratare a apei in judetul Arges, pentru aproximativ 200.000 de persoane ca beneficiari finali; 6,3 milioane de euro pentru renovarea a douã rezervoare si pentru construc – tia a 10 noi kilometri din reteaua de distributie a apei, in judetul Dambovita; 21 de milioane de euro pentru lucrãri in judetul Maramures in vederea extinderii retelei de distributie a apei cu aproximativ 60 de km, de care vor beneficia 230.000 de locuitori; 46 de milioane de euro pentru constructia si modernizarea a 7 statii de tratare a apei in judetul Prahova, avand ca beneficiari 167.000 de locuitori. De asemenea, 12,6 milioane de euro vor fi folositi pentru un acces mai bun la apã potabilã in judetul Satu Mare, in principal prin forarea a patru puturi de adancime si extinderea retelei de canalizare cu 40 de km; 51 de milioane de euro pentru imbunãtãtirea accesului la apã pentru 179.000 de locuitori din judetul Vaslui, proiectul, care are in vedere zonele urbane ale localitãtilor Vaslui, Barlad, Husi si Negresti, presupune construirea si renovarea a peste 130 de kilometri din reteaua de alimentare cu apã. În urmã cu douã sãptãmani, Reprezentanta Comisiei Europene in Romania anunta cã douã proiecte de modernizare a sistemelor de alimentare cu apã si canalizare, ce vor fi implementate in judetele Arad si Mehedinti, au primit o alocare financiarã de circa 66,5 milioane de euro din Fondul de Coeziune.