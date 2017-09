Trupa Teatrului din Bârlad a tremurat din cauza unei piese prost puse în scenã de… statul român!

vineri, septembrie 8, 2017, 3:00

De câteva zile, cei 15 actori ai singurului teatru din judet, membri ai renumitei trupe de la „Victor Ion Popa”, pot rãsufla usurati, dupã ce, initial, au crezut cã sunt la un pas de a rãmâne fãrã regizor. Cunoscutul regizor Dorin Mihãilescu a iesit recent la pensie, numai cã în lege s-a gãsit o portitã care îi permite acestuia sã cumuleze, pentru urmãtorii doi ani, pensia cu un nou contract de muncã. Dupã aceastã perioadã, vom vedea ce se va mai juca si cu cine, având în vedere criza de regizori, actori si scenografi din tarã.

Stagiunea de toamnã teatrului din Barlad incepe cu emotii. Dar si cu o veste bunã, dublatã de o piesã pe mãsurã (‘Woyzeck’, de Georg Buchner), la care actorii institutiei lucreazã deja din luna iulie. Emotiile s-au creat in jurul iesirii la pensie a reputatului regizor Dorin Mihãilescu, cel care si-a legat cariera de teatrul din Barlad. Iubit si stimat de actori in aceeasi mãsurã, regizorul s-a vãzut in fata faptului implinit, in urmã cu foarte putin timp, cand a implinit varsta de pensionare si cand a crezut cã ar putea pãrãsi trupa pe care o conoaste atat de bine. Numai cã… ‘S-a rezolvat, chiar in aceste zile! Domnul Mihãilescu are voie sã isi cumuleze pensia cu functia si i sa reinnoit contractul pentru incã doi ani. Problema care se ridicã, in schimb, este faptul cã, in continuare sunt absolventi de teatru, de regie care stau si asteaptã sã le pice ceva mare din cer. Tineretul nu a inteles cã nu poti risca decat in propriul avantaj atunci cand vii intr-un teatru din tarã de pe bãncile scolii de profil. Aici te poti roda cu adevãrat, aici iti poti vedea adevãrata valoare si aici poti creste cu adevãrat. Paradoxal, lumea a inceput, de cativa ani, sã se indrepte spre teatru, ceea ce nu fac tinerii actori si regizori. Pentru cresterea numãrului de spectatori nu am a multumit decat televiziunilor, care dau in continuare reluãri ale unor seriale si filme, de foarte multe ori prost jucate…’, ne-a declarat Marcel Anghel, directorului teatrului. Totusi, dacã ar fi ajuns in situatia de a rãmane fãrã regizor, institutia, mai crede Anghel, nu ar fi fost chiar atat de afectatã cum sar putea crede. În primul rand pentru cã tinerii absolventi de actorie sau de regie ar mai avea timp sã isi reconsidere viitorul pe scenã. ‘Degeaba tot stai si tot astepti sã joci intr-un serial sau intri in distributia lui ‘Hamlet’, sã zicem, la un teatru mare – unde se stie de dinainte cine si ce rol va juca – cand nu ai constientizat cã nu esti cãlit pentru asa ceva… E drept, si eu am cochetat cu regia, dar numai la patru-cinci piese, dar si la acelea pentru cã trupa trebuia sã aibã o directie, o idee clarã din salã, cand lipsea regizorul nostru. Nu mã impãunez, asadar, cu titlul de regizor de niciun fel, pentru cã existã si varianta de a colabora cu alti regizori de la Galati, sau Iasi… Problema este la actori si scenografi. Barladul nu poate pune in scenã, de peste 15 ani, un Shakespeare cu doar 15 actori cati are, conoscut fiind faptul cã piesele acestuia necesitã distrubutii uriase. Cu toate acestea, pe 30 septembrie, de la ora 18.30, vom deschide stagiunea cu o piesã extrem de jucatã si influentã a teatrului german. Si sunt sigur cã publicul va gusta pe deplin ‘Woyzeck’, de Georg Buchner, evident, in regia domnului Dorin Mihãilescu’, a incheiat directorului Teatrului ‘Victor Ion Popa’.