Tribunalul Vaslui, pe locul 13 în lupta cu fenomenul contrabandei

joi, septembrie 7, 2017, 3:00

Tribunalul Vaslui a inregistrat in 2016 un numãr de 18 dosare penale ce vizeazã activitãti de contrabandã. În functie de numãrul dosarelor finalizate, Tribunalul Vaslui ocupã locul 13 in clasamentul tribunalelor analizate. Conform datelor colectate, din dosarele inregistrate in anul 2016, la Tribunalul Vaslui au fost finalizate 4 dosare, iar 14 dosare sunt in lucru. Datele prezentate provin dintr-un studiu realizat de cãtre Asociatia InfoCons si sustinut de British American Tobacco in cadrul campaniei ‘Stop Contrabanda! Ia atitudine’ (mai multe detalii pe www.anticontrabanda.ro). Studiul evalueazã rezultatele din 2016 ale actiunilor desfãsurate de principalele autoritãti implicate in combaterea fenomenului de contrabandã. Informatiile prezentate in studiu au fost obtinute in baza legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public si colectate prin intermediul chestionarelor trimise de cãtre reprezentantii Aso ciat iei ßInfoCons’ autoritãtilor vizate. Campania ‘Stop Contrabanda! Ia atitudine’ are ca scop informarea publicului atat in legãturã cu dimensiunea fenomenului contraban dei, cat si referitor la eforturile autoritãtilor statului roman pentru stoparea acestui fenomen. Contrabanda are profunde efecte economice si sociale, prejudiciind bugetul de stat si limitand capacitatea de dezvol tare a Romaniei. Totodatã, acest fenomen reprezintã un risc pentru siguranta nationalã, contrabanda fiind adesea asociatã si altor activitãti infractionale, putand repre zenta chiar si o sursã de finantare pentru activitãti teroriste.