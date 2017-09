Trei minori moldoveni au trecut ilegal Prutul, înot

joi, septembrie 7, 2017, 3:00

Marti, 5 septembrie, in jurul orei 09.30, in baza unei informatii de la o persoanã de sprijin, politistii de frontierã din cadrul Sectorului Politiei de Frontierã Berezeni au depistat la malul raului Prut, pe directia localitãtii de frontierã Bumbãta, trei tineri care nu isi justificau prezenta in zonã. Deoarece cei trei nu aveau documente de identitate asupra lor, au fost dusi la sediul institutiei, pentru cercetãri. În urma acestora, politistii de frontierã au stabilit cã cei in cauzã sunt cetãteni din R. Moldova, minori, cu varste cuprinse intre 14 si 16 ani. Persoanele in cauzã au trecut raul Prut inot, pe directia localitãtii Leova, Republica Moldova, cu intentia de a ajunge la Bucuresti. În cauzã, politistii de frontierã efectueazã cercetãri sub aspectul sãvarsirii infractiunii de trecere frauduloasã a frontierei de stat. În baza Acordului de Readmisie incheiat intre Romania si Republica Moldova, cei trei minori au fost predati autoritãtilor de frontierã ale statului vecin pentru continuarea cercetãrilor.