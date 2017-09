Trei jandarmi si o politistã, acuzati de purtare abuzivã

joi, septembrie 28, 2017, 3:00

Tribunalul Vaslui a fãcut primii pasi pentru trimiterea in judecatã a trei jandarmi din Barlad, Cristian Cramer, Sorin Tarciniu si Giorgian Macovei, si a unei politiste, Andreea Lupu, acuzati de purtare abuzivã, intr-un dosar instrumentat de procurorii militari. Luni, instanta a admis legalitatea administrãrii probelor si a efectuãrii actelor de urmãrire penalã, insã inceperea judecãtii a fost amanatã pentru refacerea rechizitoriului emis de Parchetul Militar Iasi, in sensul scoaterii din cauzã a Inspectoratului de Jandarmi Judetean Vaslui ca parte responsabilã civilmente, asa cum fusese initial introdus in dosar de procurori. Totul a pornit de la reclamatia unui barlãdean, George Ichim, care s-a plans procurorilor cã ar fi fost retinut fãrã drept de jandarmii in cauzã si, dus la sectia de politie, ar fi fost bãtut de acestia. Drept dovadã, el a prezentat un certificat medical eliberat de Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Municipal din Barlad, care atestã cã s-ar fi prezentat la unitatea spitaliceascã prezentand mai multe urme de lovituri, inclusiv in zona capului. Dupã cercetãri care au durat mai bine de un an, procurorii au constatat cã plangerea barlãdenaului este indreptãtitã, au finalizat dosarul si l-au trimis pe masa judecãtorilor vasluieni, spre solutionare. În acest timp, cei trei jandarmi implicati au fost pusi la dispozitia sefului unitãtii, fãcand mai mult muncã de birou, panã la solutionarea definitivã a dosarului. Varianta jandarmilor este alta, sustinand cã, de fapt, ei ar fi fost cei agresati verbal, iar totul este doar o rãzbunare din partea asa-zisei victime, care nu ar fi fost in nici un fel agresatã. Inculpatii povestesc cã, in martie 2016, un jandarm care executa misiuni de patrulare in municipiul Barlad a fost avertizat de o trecãtoare cã ar fi fost scuipat pe spate de un bãrbat. Jandarmul s-a intors sã-l caute pe individ si l-a gãsit intr-un bar din apropiere, iar cand ia cerut sã-si explice gestul, acesta a inceput sã-l injure, sã-l ameninte si chiar sã incerce sã-l loveascã. Totodatã, bãrbatul a refuzat sã se legitimeze. Drept urmare, jandarmul si-au chemat in ajutor colegii, luandu-l pe sus pe recalcitrant si conducandu-l la sectia de politie, acolo unde l-au audiat si, ulterior, sanctionat contraventional, in prezenta unei politiste, Andreea Lupu. Cand i-au dat drumul, bãrbatul George Ichim, i-ar fi amenintat iar, cã va face plangere impotriva lor, pe motiv cã ar fi fost agresat, lucru neadevãrat, asa cum sustin jandarmii. Mai mult, mai sustin ei, Ichim ar fi chemat o ambulantã imediat dupã plecarea de la sectie, insã paramedicii au refuzat sã-l transporte la spital, pe motiv cã nu prezenta niciun semn de agresiune. George Ichim s-a deplasat apoi singur la UPU, pentru a obtine certificatul incriminator! Probabil insã procurorii au crezut mai mult in spusele victimei, a actelor medicale prezentate de aceasta si a declaratiilor martorilor audiati, catã vreme dosarul a fost finalizat cu propunerea de acuzare a jandarmilor si politistei. Rãmane de vãzut care va fi concluzia judecãtorilor, insã dacã vor fi gãsiti vinovati, cei patru inculpati riscã, pe langã o pedepasã penalã, si excluderea din randul oamenilor legii.