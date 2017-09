Transferarea contributiilor de la angajator la angajat, contestatã de sindicalisti

miercuri, septembrie 20, 2017, 3:00

Sindicatele afiliate la Blocul National Sindical (BNS) nu sunt de acord cu intentia Guvernului de a transfera, începând de anul viitor, contributiile sociale integral în sarcina angajatului. «Aceastã intentie dovedeste felul în care actualii guvernanti ignorã nu doar legislatia europeanã si internationalã în vigoare, ci nevoile si drepturile cetãtenilor români, obligati sã fie cobai pentru mãsuri si politici netestate nicãieri în lume», sunt de pãrere reprezentantii BNS. În primã fazã, BNS a întocmit o petitie care, dupã ce va fi semnatã de membrii de sindicat, va fi înaintatã Guvernului. În paralel, se cere convocarea, la nivelul prefecturilor, a Comisiilor de Dialog Social, unde sã fie prezentate aceste doleante, si vor fi informati si parlamentarii, indiferent de culoarea politicã, cãrora li se va cere sã-si exprime public punctul de vedere în aceastã chestiune. «În cazul care aceste actiuni vor esua, se va lua în calcul organizarea de actiuni de protest la nivel local si national», anuntã BNS.

Ca urmare a intentiei declarate a Guvernului de trecere a responsabilitãtii plãtii contributiilor sociale din sarcina angajatorilor în cea a angajatului, începând de anul viitor, BNS initiazã campania socialã „Nu experimentelor sociale pe români!”. În acest fel se doreste „sã se atragã atentia asupra felului în care românii sunt subiecti pentru acest experiment ilogic, ce are consecinte foarte grave, si sã stopeze faptul ca România sã devinã unica tarã din lume, din 119 tãri care au în implementare un sistem de protectie socialã si a cãror fiscalitate este monitorizatã, în care contributiile sociale sunt aruncate doar pe umerii angajatilor”, se anuntã într-un comunicat de presã al BNS. „Conducerea filialei BNS Vaslui îndeamnã membrii sindicatelor afiliate sã semneze petitia initiata împotriva intentiei Guvernului României, de a transfera contributiile sociale exclusiv în sarcina angajatului. Considerãm cã aceastã decizie de a transfera integral responsabilitatea finantãrii sistemului de pensii si asigurãri de sãnãtate în sarcina salariatilor ca fiind o mãsurã incoerentã. Este momentul sã reactionãm ca acest lucru sã nu se întâmple. În perioada urmatoare vom solicita Prefecturii Vaslui, întrunirea Comisiei de dialog social si vom înainta fiecãrui parlamentar al judetului Vaslui, o informare cu privire la impactul care îl are asupra guvernului, solicitând totodatã alesilor si un punct de vedere”, a anuntat Cornel Samoilã, vicepresedintele filialei Vaslui a BNS si lider de sindicat al angajatilor din CJAS Vaslui. Acesta a explicat cã, prin aplicarea acestei mãsuri înseamnã de fapt o împovãrare a angajatului si o diminuare a veniturilor sale. „Salariatii din sectorul privat vor suporta din salariul net acest transfer, deoarece nu existã nici un mecanism valid care sã oblige angajatorii sã creascã salariile brute cu valoarea contributiilor aflate anterior în sarcina acestora. Azi, angajatul plãteste contributii sociale 16,5% si impozit pe salarii de 16%, de la 1 ianuarie 2018, salariatul va plãti contributii sociale 35% si impozit de 10% din salariul brut. Angajatorul plãteste azi 22,75% contributii sociale ale angajatilor, de la 1 ianuarie, va plãti 0%. Vor dispãrea contributiile pentru conditiile de muncã deosebite sau speciale, plãtite acum de angajator, prin urmare vor dispãrea si beneficiile celor care lucreazã în aceste conditii! Mai mult, chiar dacã noul salariu minim pe economie era anuntat ca fiind, de la 1 ianuarie 2018, de 1.750 lei, urmare a acestui transfer, cresterea realã a salariului minim va fi ZERO! Sã nu uitãm si costurile suplimentare, respectiv tarifele ce vor fi percepute, de firme autorizate sau contabili, pentru calculul acestor contributii, si care vor fi suportate de fiecare angajat în parte care apeleazã la aceste servicii, dar si a costurilor cu depunerea formularelor fiscale si a plãtii acestor contributii”, a explicat vicepresedintele BNS, Cornel Samoilã. BNS numãrã, la nivelul judetului Vaslui, circa 1.600 de membri care activeazã în sindicatele afiliate din Serviciul de Ambulantã Judetean, CJAS, CEC, salariati ai Penitenciarului Vaslui, grupati în sindicatul Publisind, din Miscarea feroviarã ori din Sindicatul Lucrãtorilor Postali din România. Cu totii, dar si alti angajati din mediul public sau privat care nu sunt de acord cu mãsura trecerii responsabilitãtii plãtii contributiilor sociale si impozitului pe dsalarii de la salariat la angajator pot semna petitia initiatã de BNS pe site-ul www.petitieonline.com/nu_experiente lor_sociale_pe_romani. Campania „Nu experimentelor sociale pe români!”, initiatã de BNS, se doreste un semnal de alarmã care ar putea sã deturneze aplicarea acestei initiative, având si componenta initiativei de modificare a legislatiei ce defineste evaziunea fiscalã. Campania se va desfãsura atât în spatiul virtual, cât si pe toate canalele media, materialele ce aprofundeazã problematica ei putând fi accesate pe site-ul si pe pagina de facebook a BNS.